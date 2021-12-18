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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

В Киеве водитель Toyota разбил 10 авто и скрылся (фото, видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
18 декабря, 12:57
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После совершения аварии авто виновника загорелось, а сам водитель Toyota скрылся
В Киеве произошло ДТП
В Киеве произошло ДТП / Фото: Коллаж: Сегодня

В Подольском районе Киева на улице Вышгородской, 45, водитель Toyota разбил десяток автомобилей, припаркованных вдоль тротуара.

Об этом пишут Telegram-каналы "ДТП Киев" и "Киев Оперативный".

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ДТП произошло недалеко от жилого комплекса "Парковый". Как пишут в соцсетях, нарушитель ехал на транзитных номерах. После совершения аварии авто виновника загорелось, а сам водитель Toyota скрылся. Мужчина задел 10 автомобилей.

На месте происшествия были медики, полиция и спасатели.

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Под Киевом поезд сбил насмерть женщину

Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киевской области, на станции Тарасовка на железнодорожном переезде товарный поезд сбил женщину, которая переходила переезд и не заметила транспорт.

"На месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают возраст погибшей. На вид ей 35-40 лет. При женщине не было документов и мобильного телефона", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киевской области.

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