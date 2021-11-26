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Расстреляли под судом в Киеве: грузинский криминальный авторитет скончался в больнице

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
26 ноября, 21:17
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Пострадавший Ираклий Малания находился в коме в течение 10 дней
Умер грузинский "авторитет", расстрелянный в Киеве возле суда
Умер грузинский "авторитет", расстрелянный в Киеве возле суда / Фото: Коллаж: Сегодня

Прошлой ночью в больнице умер криминальный авторитет Ираклий Малания, в которого стреляли 16 ноября возле здания суда в Киеве.

Об этом сообщает "Грузия онлайн".

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Злоумышленники выпустили в него 10 пуль. По информации СМИ, пострадавший находился в коме в течение 10 дней.

Пришел в суд на заседание

Ираклий Малания пришел на суд вместе со своим адвокатом.

Как уточнили правоохранители, должно было слушаться дело о разбое.

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Детали ЧП

Как стало известно, сотрудники, охранявшие суд, после услышанного выбежали на улицу и оказали пострадавшему первую медпомощь, вызвали "скорую" и полицию.

Как выяснили, по неофициальной информации, в мужчину стреляли из проезжающего авто.

"Похоже, что стреляли из травматического оружия", – говорят правоохранители.

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