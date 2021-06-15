Українська
$ 27
32,71
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

Смерть на беговой дорожке в Киеве: полиция озвучила детали (фото)

15 июня 2021 12:17

Александр Марущак , Ольга Кравченко

По предварительной информации, мужчине стало плохо во время бега

В столице скончался мужчина в спортзале. Фото: Киев Оперативный/Telegram

В столице скончался мужчина в спортзале. Фото: Киев Оперативный/Telegram

Полиция Киева устанавливает причину смерти мужчины, который скончался в спортклубе на проспекте Правды. Как сообщили корреспонденту "Сегодня" в полиции, погибший был 1980 года рождения.

"Мужчина занимался спортом, бегал на беговой дорожке. Ему стало плохо во время бега, он упал. Его пытались реанимировать, но уже было поздно. Тело отправлено на экспертизу. Когда получим результаты, станет понятно, от чего именно умер мужчина", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Подольского района.

Реклама

Пользователи социальных сетей сообщают, что скорая ехала на место 20 минут, а персонал клуба вел себя растерянно, когда нужно было действовать молниеносно.

"Была ли возможность реанимировать мужчину, мы узнаем позже", – отмечают в полиции.

Ранее мы писали, что под Киевом в ДТП погиб молодой патрульный.

Также напомним, в Киеве на проспекте Науки столкнулись два автобуса – есть пострадавшие. Из-за столкновения коммунального и междугороднего автобуса образовался затор.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Разбивали яйца об голову и снимали на камеру. В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга (видео)
Разбивали яйца об голову и снимали на камеру. В Киеве 12-летняя девочка стала жертвой буллинга (видео)Происшествия
"Оно само": на сайте Нацполиции девушек подписали неподобающим словом (фото)Происшествия
Попала под трамвай из-за телефона. Новые подробности ЧП в Киеве (обновлено)
Попала под трамвай из-за телефона. Новые подробности ЧП в Киеве (обновлено)Происшествия
Под Киевом в свой день рождения погиб 12-летний мальчик – семья попала в ДТП (фото)
Под Киевом в свой день рождения погиб 12-летний мальчик – семья попала в ДТП (фото)Происшествия
Не пристегнулся и вылетел из авто: в Киеве произошло ДТП с пострадавшими (видео)
Не пристегнулся и вылетел из авто: в Киеве произошло ДТП с пострадавшими (видео)Транспорт
В Киеве легковушка влетела в маршрутку – госпитализировали четырех человек (фото, видео)
В Киеве легковушка влетела в маршрутку – госпитализировали четырех человек (фото, видео)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять