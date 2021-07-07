Стрілянина по поліцейським в Києві. Всі подробиці: фото, відео (оновлюється)

На знімку місце події і затримання стрілка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні, 7 липня, в Голосіївському районі сталася стрілянина. Поранено – поліцейського і цивільного. За словами родича стрілка, конфлікт стався нібито через те, що у чоловіка хочуть відібрати квартиру.

12:38 Як розповіли в поліції, конфлікт виник через права власності на квартиру між новими і старими власниками. Наразі зловмисника затримано, йому було надано медичну допомогу і відвезли до відділку.

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Порушено кримінальне виробництво за статтею "замах на життя співробітника правоохоронних органів".

Фото: Влад Гарнаев, "Сьогодні"

12:36 Конфлікт в будинку стався між старим і новим власником квартири, повідомив під час брифінгу Андрій Крищенко.

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Фото: Влад Гарнаев, "Сьогодні"

Копи намагалися вирішити конфлікт шляхом переговорів, але чоловік не погодився і вирішив підпалити квартиру.

"Було чутно запах бензину з квартири, він намагався підпалити зсередини квартиру. В результаті було прийнято рішення штурмувати", – каже Андрій Крищенко.

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Разом зі стрільцем в квартирі була і жінка, але вона не була в заручниках.

12:27 З території ЖК в наручниках вивезли чоловіка, повідомляє наш кореспондент з місця подій. Швидше за все стрілка зловили.

Фото: прес-служба МВС

12:15 У Києві на Голосіївському проспекті з вікна багатоповерхівки, в якій проходить спецоперація, йде дим. Про це повідомив кореспондент "Сьогодні" Владислав Гарнаев. Дим орієнтовно йде на 13-14 поверсі.

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Фото: Владислав Гарнаев, "Сьогодні"

11:55 Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, в результаті події коп отримав вогнепальне поранення руки, а інша людина – поранення в обличчя. Після цього зловмисник закрився в квартирі.

"Зараз в столиці введена спеціальна поліцейська операція із затримання зловмисника. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Вживаються всі заходи, спрямовані на затримання правопорушника. Задіяні спецназівці", – зазначив Андрій Крищенко, який зараз перебуває на місці події.

Фото: Влад Гарнаев, "Сьогодні"

11:36 Як повідомляють в соцмережах, постраждалих госпіталізували.

11:31 У Києві стрілянина. НП подія сталася на Голосіївському проспекті, введена спецоперація "Грім".

Як повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва, чоловік поранив поліцейських, постраждалим надають першу медичну допомогу.

За попередньою інформацією, співробітники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту в квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник приміщення вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові 30 червня на вулиці Джерельна сталася стрілянина. Невідомий кілька разів вистрілив в 31-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували в лікарню з пораненням в області шиї.

Нагадаємо, що в Черкаській області 63-річний чоловік в ході сварки вистрілив з рушниці в свого 34-річного сина. Коли він зрозумів, що накоїв, то застрелився сам.