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Стрілянина по поліцейським в Києві. Всі подробиці: фото, відео (оновлюється)

7 липня 2021 12:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У місті введено спецоперацію "Грім" – постраждалих госпіталізували

На знімку місце події і затримання стрілка. Фото: колаж "Сьогодні"

На знімку місце події і затримання стрілка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні, 7 липня, в Голосіївському районі сталася стрілянина. Поранено – поліцейського і цивільного. За словами родича стрілка, конфлікт стався нібито через те, що у чоловіка хочуть відібрати квартиру.

12:38 Як розповіли в поліції, конфлікт виник через права власності на квартиру між новими і старими власниками. Наразі зловмисника затримано, йому було надано медичну допомогу і відвезли до відділку.

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Фото: Влад Гарнаев, "Сьогодні"

Фото: Влад Гарнаев, "Сьогодні"

12:36 Конфлікт в будинку стався між старим і новим власником квартири, повідомив під час брифінгу Андрій Крищенко.

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Фото: Влад Гарнаев, "Сьогодні"

Фото: Влад Гарнаев, "Сьогодні"

Копи намагалися вирішити конфлікт шляхом переговорів, але чоловік не погодився і вирішив підпалити квартиру.

"Було чутно запах бензину з квартири, він намагався підпалити зсередини квартиру. В результаті було прийнято рішення штурмувати", – каже Андрій Крищенко.

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Разом зі стрільцем в квартирі була і жінка, але вона не була в заручниках.

12:27 З території ЖК в наручниках вивезли чоловіка, повідомляє наш кореспондент з місця подій. Швидше за все стрілка зловили.

Фото: прес-служба МВС

Фото: прес-служба МВС

12:15 У Києві на Голосіївському проспекті з вікна багатоповерхівки, в якій проходить спецоперація, йде дим. Про це повідомив кореспондент "Сьогодні" Владислав Гарнаев. Дим орієнтовно йде на 13-14 поверсі.

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Фото: Владислав Гарнаев, "Сьогодні"

Фото: Владислав Гарнаев, "Сьогодні"

11:55 Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, в результаті події коп отримав вогнепальне поранення руки, а інша людина – поранення в обличчя. Після цього зловмисник закрився в квартирі.

"Зараз в столиці введена спеціальна поліцейська операція із затримання зловмисника. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Вживаються всі заходи, спрямовані на затримання правопорушника. Задіяні спецназівці", зазначив Андрій Крищенко, який зараз перебуває на місці події.

Фото: Влад Гарнаев, "Сьогодні"

Фото: Влад Гарнаев, "Сьогодні"

11:36 Як повідомляють в соцмережах, постраждалих госпіталізували.

11:31 У Києві стрілянина. НП подія сталася на Голосіївському проспекті, введена спецоперація "Грім".

Як повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва, чоловік поранив поліцейських, постраждалим надають першу медичну допомогу.

За попередньою інформацією, співробітники патрульної поліції виїхали на виклик щодо конфлікту в квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник приміщення вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських.

Раніше ми повідомляли, що в Харкові 30 червня на вулиці Джерельна сталася стрілянина. Невідомий кілька разів вистрілив в 31-річного чоловіка. Постраждалого госпіталізували в лікарню з пораненням в області шиї.

Нагадаємо, що в Черкаській області 63-річний чоловік в ході сварки вистрілив з рушниці в свого 34-річного сина. Коли він зрозумів, що накоїв, то застрелився сам.

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