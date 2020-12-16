Убийство на Майдане: подозреваемого будут судить

В Киеве будут судить мужчину, который подозревается в убийстве человека в подземном переходе станции Киевского метрополитена "Площадь Майдан Незалежности".

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Об этом сообщает Прокуратура Киева.

Так, вечером 8 декабря в переходе обнаружили тело мужчины. В ходе совместного распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт, в результате один из них ударил своего оппонента ножом в живот и скрылся с места преступления. От полученного ранения 30-летний мужчина скончался на месте еще до приезда скорой.

"По результатам проведенного расследования, правоохранителями установлено лицо, причастное к убийству мужчины. Им оказался 44-летний гражданин Республики Казахстан", – говорится в сообщении.

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Сейчас мужчине сообщено о подозрении, решается вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

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Напомним, в конце октября в Киеве на Майдане Незалежности внедорожник Land Rover сбил шесть человек, двое из которых погибли.

Ранее мы писали, что подозреваемого разыскивали в городе. Смотрите видео с места происшествия:

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