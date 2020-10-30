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Резонансное ДТП на Майдане: все подробности смертельной аварии

30 октября, 19:25

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Погибли две женщины, еще четыре человека получили ранения

В пятницу, 30 октября, в центре Киева произошло резонансное ДТП: тяжелый внедорожник Land Rover сбил шесть человек, двое из которых погибли.

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События развивались следующим образом: автомобиль снес ограничительные конусы на перекрестке закрытой для проезда транспорта аллеи Героев Небесной Сотни и Крещатика, затем пронесся под памятником Независимости в сторону улицы Архитектора Городецкого.

Несколько сотен метров он двигался по прямой относительно благополучно, поскольку на открытой площадке гуляющие люди успевали заблаговременно его заметить и отскочить. Однако дальше траектория движения внедорожника пересеклась со ступеньками у входа в подземный переход, возле которого скопились люди.

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Сидевшие на ступеньках и стоявшие спиной к машине люди не успели отреагировать, как оказались под колесами Land Rover. Тела людей падали возле павильона общественного транспорта, из-за чего создалось впечатление, что они были сбиты на остановке.

Фото: Радио Свобода

Фото: Радио Свобода

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Внедорожник продолжал двигаться по прямой, снес лайтбокс и врезался в стоящие в пробке автомобили. При этом обломки рекламного светового короба разлетелись на десятки метров, падая на крыши других авто.

Два человека погибли на месте происшествия – две женщины 70 и 40 лет, еще четверо получили ранения различной тяжести. В числе пострадавших оказалисьмать с ребенком, их состояние тяжелое. Еще один ребенок, который был свидетелем ДТП, получил сильный шок, его также отправили в больницу на осмотр.

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Водитель сдал тест на алкоголь : прибор показал нули. Однако он объяснил аварию тем, что перенес хирургическое вмешательство, ему внезапно стало плохо и он потерял сознание за рулем. Сейчас у водителя берут анализы крови и мочи, чтобы проверить, находился ли он под действием наркотических или лекарственных препаратов.

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Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что за рулем Land Rover находился 66-летний Юрий Н. Следователи полиции Киева предъявят ему подозрение по части 3 статьи 286 Криминального кодекса – нарушение Правил дорожного движения, которое повлекло за собой гибель двух и более человек. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

По неподтвержденным официально данным, за рулем иномарки находился бывший чиновник Юрий Назаренко, люстрированый в 2014 году. Он занимал должность председателя коллегии Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины.

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ДТП Крещатик Майдан Незалежности Майдан в Киеве смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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