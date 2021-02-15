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"Упал и больше не поднялся": в Киеве мужчина поскользнулся на льду и умер

15 февраля, 19:05

Александр Марущак , Ольга Кравченко

ЧП случилось в Шевченковском районе

В Киеве сегодня днем произошел трагический случай в Шевченковском районе.

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Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

Происшествие произошло на Дорогожичах на остановке Елены Телиги.

"Со слов свидетелей мужчина поскользнулся, упал и больше не поднялся", – говорится в сообщении.

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Смерть наступила мгновенно. На месте работала полиция.

"Мужчина 1966 года рожденя. Он шел по улице. Ему стало плохо на улице Ольжича, в районе дома №3. Он упал и умер. Тело направлено на судмедэкспертизу, чтобы установить точную причину смерти", – рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Ранее мы писали, что в Киеве двое человек пострадали от падения льда.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на автобусной остановке обнаружили труп мужчины. В полиции рассказали, что гражданину стало плохо.

Смотрите сюжет – люди провалились под лед:

Видео: Сегодня

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Киев погода лед труп Дорогожичи

Источник: Сегодня

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