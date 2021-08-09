В Киеве больной бешенством кот покусал четырех человек

Семья проживает неподалеку лесопарковой зоны, а животному не делали прививки от бешенства

Все, кого кот укусил начали курс антирабического лечения / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 9 августа, в Голосеевском районе Киева зафиксировали случай бешенства кота.

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Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

"По информации Объединения ветеринарной медицины в г. Киеве 5 августа в отдел по борьбе с бешенством животных доставили мертвого кота. Принесла животное владелица, которая живет в Голосеевском районе по улице Ягодная", – говорится в сообщении.

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Женщина рассказала, что кот свободно гулял по прилегающей территории частного сектора. От бешенства его вакцинировали – животное укусило четырех человек без провокации агрессии. Его закрыли в сарае, где позже он умер.

Что говорят эксперты?

Эксперты обнаружили бешенство у кота, а все, кого он укусил начали курс антирабического лечения.

"Учитывая то, что Киев со всех сторон граничит с лесопарковыми зонами, которые имеют многочисленные резервуары возбудителя бешенства (лисы, енотовидные собаки), необходимо внимательно относиться к здоровью собственных животных, а также проживающих рядом", – отметили в Госпродпотребслужбе.

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Согласно последней статистике, в 2020 году на территории Украины зарегистрировано 680 случаев бешенства среди животных, в том числе – 221 случай среди диких животных и 459 среди домашних и сельскохозяйственных животных.

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