Українська
$ 26,83
31,68
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве больной бешенством кот покусал четырех человек

9 августа 2021 18:45

Виктория Барановская Виктория Барановская

Семья проживает неподалеку лесопарковой зоны, а животному не делали прививки от бешенства

Все, кого кот укусил начали курс антирабического лечения / Фото: коллаж "Сегодня"

Все, кого кот укусил начали курс антирабического лечения / Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 9 августа, в Голосеевском районе Киева зафиксировали случай бешенства кота.

Реклама

Об этом сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

"По информации Объединения ветеринарной медицины в г. Киеве 5 августа в отдел по борьбе с бешенством животных доставили мертвого кота. Принесла животное владелица, которая живет в Голосеевском районе по улице Ягодная", – говорится в сообщении.

Читайте также: Вакцина против бешенства: почему жизненно необходимый препарат становится недоступным

Женщина рассказала, что кот свободно гулял по прилегающей территории частного сектора. От бешенства его вакцинировали – животное укусило четырех человек без провокации агрессии. Его закрыли в сарае, где позже он умер.

Что говорят эксперты?

Эксперты обнаружили бешенство у кота, а все, кого он укусил начали курс антирабического лечения.

"Учитывая то, что Киев со всех сторон граничит с лесопарковыми зонами, которые имеют многочисленные резервуары возбудителя бешенства (лисы, енотовидные собаки), необходимо внимательно относиться к здоровью собственных животных, а также проживающих рядом", – отметили в Госпродпотребслужбе.

Реклама

Согласно последней статистике, в 2020 году на территории Украины зарегистрировано 680 случаев бешенства среди животных, в том числе – 221 случай среди диких животных и 459 среди домашних и сельскохозяйственных животных.

Ранее мы сообщали, что:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Смерть белорусского оппозиционера Шишова в Киеве – все подробности (фото, видео)
Смерть белорусского оппозиционера Шишова в Киеве – все подробности (фото, видео)Украина
На Позняках у ТЦ
На Позняках у ТЦ "Пирамида" вспыхнул пожар – в небо поднялся столб черного дыма (обновлено)Происшествия
В Киеве
В Киеве "сторонник ДНР" открыл стрельбу по людям (обновлено)Происшествия
В Киеве мужчина с гранатой угрожает взорвать Кабмин
В Киеве мужчина с гранатой угрожает взорвать КабминПроисшествия
Коротко и по делу. Как экс-судья Чаус нашелся в Украине и что с ним сейчас (обновлено)
Коротко и по делу. Как экс-судья Чаус нашелся в Украине и что с ним сейчас (обновлено)Украина
В Киеве нашли мертвым белорусского оппозиционера Шишова (обновлено)
В Киеве нашли мертвым белорусского оппозиционера Шишова (обновлено)Происшествия

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять