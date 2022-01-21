В Киеве ищут взрывчатку во всех школах

Полицейские уже работают на месте и проводят проверки в учебных заведениях столицы

Киевские школы снова "заминировали". Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 21 января, в Киеве в очередной раз поступило сообщение о минировании всех учебных заведений. Сейчас правоохранители проверяют школы.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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В полиции Киева нам подтвердили, что в столице заминированы все школы.

"Сообщение поступило на колл-центр СБУ. Аноним сообщил, что взрывчатка заложена во всех школах, не указав при этом адреса, поэтому проверяются все учебные заведения столицы. Спецгруппы, в которые входят кинологи и взрывотехники, уже проверяют помещения учебных заведений", – рассказали в полиции Киева.

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