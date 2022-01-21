В Киеве ищут взрывчатку во всех школах

В пятницу, 21 января, в Киеве в очередной раз поступило сообщение о минировании всех учебных заведений. Сейчас правоохранители проверяют школы.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
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В полиции Киева нам подтвердили, что в столице заминированы все школы.
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"Сообщение поступило на колл-центр СБУ. Аноним сообщил, что взрывчатка заложена во всех школах, не указав при этом адреса, поэтому проверяются все учебные заведения столицы. Спецгруппы, в которые входят кинологи и взрывотехники, уже проверяют помещения учебных заведений", – рассказали в полиции Киева.
Волна "минирований" в Украине
- 13 января в Хмельницком "заминировали" школу №6. Сообщение поступило в полицию.
- В полицию Черкасс поступило анонимное сообщение о том, что все торговые центры города заминированы.
- В Киеве поступило сообщение о минировании 46 школ. В полиции Киева "Сегодня" сообщили, что утром в колл-центр СБУ поступило анонимное сообщение о минировании.
- В Николаеве и Черкассах местные власти приняли решение перевести учащихся некоторых школ на дистанционное обучение. Это связано с постоянными угрозами минирования учебных заведений.
- 12 и 13 января по Украине прокатилась волна "минирований" школ, станций метро, ТРЦ и аэропортов в областных центрах. У них есть признаки хорошо спланированной акции.
В Ровно 20 января проверяют сообщения о якобы минировании всех школ. Детей и учителей эвакуировали.
В четверг, 20 января, в Киеве снова заминировали учебное заведение. Поступило сообщение о заложенной взрывчатке в гимназии №191.
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