В Киеве мужчина попытался совершить самосожжение во время парада ко Дню Независимости (видео)

В Киеве сегодня на параде ко Дню Независимости произошло ЧП. Один из участников мероприятия облил себя бензином и поджег.
Видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.
"Не обошлось и без происшествий на параде. Мужчина облил себя смесью и подпалил", - пишут в Сети.
Прохожие не прошли мимо и начали быстро его тушить.
Это не первый случай самосожжения в Киеве
Осенью в Киеве 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, надев мундир с боевыми наградами, совершил самосожжение на Майдане Независимости в знак протеста против политики президента Владимира Зеленского.
Мужчина получил почти 100% ожогов тела.
Этой весной в Киеве на Троещине мужчина, защищая свое имущество, облился бензином и грозился себя поджечь. Мужчина таким образом протестовал против снесения МАФа.
Ранее мы писали о том, что:
- мошенник пытался незаконно завладеть квартирой, которая находилась в государственной собственности и была выделена в пользование ветерану АТО;
- в Киеве 35-летний мужчина сжег своего шестилетнего ребенка из-за конфликта с женой– планировал убийство заранее. По данному факту открыли дело по статье "умышленное убийство";
- в Тернопольской области мужчина поджег себя из-за пенсии – мужчина облил бензином и поджег себя прямо посреди Центра занятости.