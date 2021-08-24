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В Киеве мужчина попытался совершить самосожжение во время парада ко Дню Независимости (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
24 августа, 14:45
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По какой причине мужчина совершил такой знак протеста – неизвестно
Мужчину тушат люди с помощью подручных средств. Фото: коллаж "Сегодня"
Мужчину тушат люди с помощью подручных средств. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве сегодня на параде ко Дню Независимости произошло ЧП. Один из участников мероприятия облил себя бензином и поджег.

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Видео опубликовал Киев Оперативный в Telegram.

"Не обошлось и без происшествий на параде. Мужчина облил себя смесью и подпалил", - пишут в Сети.

Прохожие не прошли мимо и начали быстро его тушить.

Это не первый случай самосожжения в Киеве

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Осенью в Киеве 49-летний боец-фронтовик ООС Николай Микитенко, надев мундир с боевыми наградами, совершил самосожжение на Майдане Независимости в знак протеста против политики президента Владимира Зеленского.

Мужчина получил почти 100% ожогов тела.

Этой весной в Киеве на Троещине мужчина, защищая свое имущество, облился бензином и грозился себя поджечь. Мужчина таким образом протестовал против снесения МАФа.

Ранее мы писали о том, что:

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