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В Киеве задержали иностранца, который находился в розыске за убийство

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
16 сентября, 20:41
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Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы – на данный момент ему сообщили о подозрении
Подозреваемого опознал свидетель по делу об убийстве
Подозреваемого опознал свидетель по делу об убийстве / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве поймали мужчину, который находился в розыске за убийство женщины. Ему сообщили о подозрении. Женщину с травмой головы нашли прохожие в палатке возле воды.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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Злоумышленника обнаружили полицейские на территории Труханова острова.

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"Мы обнаружили мужчину, который подходил под ориентировку, а впоследствии его узнал свидетель. Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это – 66-летний иностранец, не имеющий постоянного места жительства в Киеве. Другой человек теперь имеет статус свидетеля в уголовном производстве", – рассказал заместитель начальника полиции Киева Андрей Гарастюк.

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Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

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