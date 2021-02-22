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В Киеве парень упал под поезд в метро (видео)

22 февраля, 18:03

Александр Марущак , Ольга Кравченко

На молодого человека был составлен административный протокол

В Киеве произошло ЧП в метрополитене. Как сообщает корреспондент "Сегодня" мужчина упал под поезд.

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Это случилось 19 февраля, но видео в соцсетях стали распространять только сейчас, мы обратились к администрации метро за пояснениями.

Так, компания молодых людей что-то хорошо отметила. Стояли на перроне станции метро "Крещатик".

"Молодой человек, не удержался на ногах и упал на рельсы под прибывающий поезд. Это произошло в 23:30. На месте была сотрудница метрополитена, было немедленно снято напряжение и парня достали из-под вагона. Ему очень повезло – не получил ни единой царапины", – рассказали нам в полиции Киева.

На молодого человека был составлен административный протокол по статье 178 – распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде. Он едва держался на ногах.

Ранее мы писали, что в Харькове мужчина упал под поезд в метро и остался жив.

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Ранее сообщалось, что на станции метро "Славутич" в Киеве задержали мужчину, который напал на полицейского из-за замечания об отсутствии маски.

Также мы писали, что в Киевской области женщина прыгнула под поезд. Машинист применил экстренное торможение.

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Киев метро поезда метрополитен

Источник: Сегодня

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