В Киеве поймали двух "сканеристов" на краже из автомобилей (фото)

В Киеве задержали двух мужчин на краже из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

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Сотрудники полиции в Соломенском районе Киева заметили двух подозрительных мужчин, которые заглядывали в окна машин на автостоянке.У мужчин обнаружили два устройства для сканирования автомобильной сигнализации и чужие вещи.

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"По камерам видеонаблюдения было видно, что в течение десяти минут воры путем сканирования проникли в автомобиль 44-летнего киевлянина, у которого похитили сумку с видеотехникой, а также к машине 47-летней киевлянки и похитили деньги", – пишут в сообщении.

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Злоумышленниками оказались – ранее судимый 34-летний житель Киева, а также 19-летний житель Киева, который уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

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Первому уже сообщили о подозрении в совершении преступления, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. По его сообщнику решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения. За содеянное им грозит до шести лет лишения свободы.

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