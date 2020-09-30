Українська
$ 28,3
33,13
  1. Новости в Киеве
  2. Происшествия

В Киеве поймали двух "сканеристов" на краже из автомобилей (фото)

30 сентября, 11:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Грозит до шести лет тюрьмы

В Киеве задержали двух мужчин на краже из автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киева в Facebook.

Реклама

Сотрудники полиции в Соломенском районе Киева заметили двух подозрительных мужчин, которые заглядывали в окна машин на автостоянке.У мужчин обнаружили два устройства для сканирования автомобильной сигнализации и чужие вещи.

Читайте также: "Кража" тросов с Подольского моста: в скандале произошел неожиданный поворот

"По камерам видеонаблюдения было видно, что в течение десяти минут воры путем сканирования проникли в автомобиль 44-летнего киевлянина, у которого похитили сумку с видеотехникой, а также к машине 47-летней киевлянки и похитили деньги", – пишут в сообщении.

Реклама

Злоумышленниками оказались – ранее судимый 34-летний житель Киева, а также 19-летний житель Киева, который уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

В тренде
В Киеве зацепер погиб под поездом метро

Первому уже сообщили о подозрении в совершении преступления, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. По его сообщнику решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения. За содеянное им грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что в столице поймали преступную группировку, которая пыталась завладеть жилым комплексом, требуя от застройщика продать им жилой объект по сниженной цене.

В Киеве 17-летнюю девушку изнасиловал знакомый в лесополосе на Выговского.

Читайте также: Оставили дверь открытой : в Одессе обнесли магазин квадрокоптеров, кража попала на видео

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

авто кража Полиция Киева

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом мужчина
Под Киевом мужчина "утонул", чтобы получить 200 млн страховкиПроисшествия
В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)
В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)Происшествия
На месте снесенного исторического здания в центре Киева появился паспорт нового объекта (фото)
На месте снесенного исторического здания в центре Киева появился паспорт нового объекта (фото)Другие новости
В Киеве на Лысой горе нашли тело мужчины с ножницами в шее
В Киеве на Лысой горе нашли тело мужчины с ножницами в шееПроисшествия
Установлена личность зацепера, который погиб в киевском метро
Установлена личность зацепера, который погиб в киевском метроПроисшествия
В Киеве горела жилая многоэтажка (видео)
В Киеве горела жилая многоэтажка (видео)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять