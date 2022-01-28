В Киеве расстреляли еще одно авто. У водителя украли 10 млн гривен (видео)

В Голосеевском районе Киева ночью 28 января расстреляли автомобиль на улице Паньковской. По словам водителя, который чудом остался жив, у него украли около 10 миллионов гривен.
Об этом сайту "Сегодня" сообщили в полиции Киева.
"Да, такой факт был. Ведется расследование. По поводу украденных денег информация уточняется. Устанавливаем все детали нападения", – сообщили в полиции Киева.
Далее по теме
По факту нападения открыто уголовное производство по статье 187, часть 4 – "Разбой". Злоумышленникам грозит от 8 до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Самые распространенные преступления – грабеж и кража
По статье "Кража" в разные годы было такое количество правонарушений:
- 2013 год – 242 769;
- 2014 – 226 833;
- 2015 – 273 756;
- 2016 – 312 172;
- 2017 – 261 282;
- 2018 – 238 492;
- 2019 – 197 564;
- 2020 – 138 562.
При этом количество уголовных дел по статье "Грабеж" с 2013 года снизилось почти в три раза:
- тогда за год было 22 695 нарушений;
- в 2020 году – 7 492.