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В Киеве загорелся дом (видео)

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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14 января, 10:24
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В ГСЧС Киева нам сообщили, что спасатели уже приступили к тушению пожара
В столице загорелся частный дом
В столице загорелся частный дом / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в микрорайоне Жуляны прямо сейчас горит частный дом. Информации о пострадавших пока еще нет.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

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В ГСЧС Киева нам рассказали, что пожарные приступили к тушению пламени.

"Информации о пострадавших пока нет", – сообщили в ГСЧС Киева.

Под Киевом вчера был масштабный пожар

В Бородянке Киевской области начался пожар в складском помещении с автомобильными шинами. Огонь охватил площадь около 1000 квадратных метров.

Причины возгорания пока неизвестны.

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Полицейские Киевской области устанавливают обстоятельства пожара на предприятии в Бородянке.

"По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.1 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УКУ", – говорится в сообщении.

Ранее мы писали:

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