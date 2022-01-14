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У Києві загорівся будинок (відео)

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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14 січня, 10:24
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У ДСНС Києва нам повідомили, що рятувальники вже розпочали гасіння пожежі
У столиці загорівся приватний будинок
У столиці загорівся приватний будинок / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві у мікрорайоні Жуляни прямо зараз горить приватний будинок. Інформації про постраждалих поки що немає.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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У ДСНС Києва нам розповіли, що пожежники розпочали гасіння полум'я.

"Інформації про постраждалих поки що немає", – повідомили в ДСНС Києва.

Під Києвом вчора була масштабна пожежа

У Бородянці Київської області почалася пожежа у складському приміщенні з автомобільними шинами. Вогонь охопив площу близько 1000 квадратних метрів.

Причини займання поки що невідомі.

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Поліцейські Київської області встановлюють обставини пожежі на підприємстві у Бородянці.

"За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) ККУ", – йдеться у повідомленні.

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