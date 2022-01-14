У Києві загорівся будинок (відео)

У Києві у мікрорайоні Жуляни прямо зараз горить приватний будинок. Інформації про постраждалих поки що немає.
Про це пише сайт "Сьогодні".
У ДСНС Києва нам розповіли, що пожежники розпочали гасіння полум'я.
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"Інформації про постраждалих поки що немає", – повідомили в ДСНС Києва.
Під Києвом вчора була масштабна пожежа
У Бородянці Київської області почалася пожежа у складському приміщенні з автомобільними шинами. Вогонь охопив площу близько 1000 квадратних метрів.
Причини займання поки що невідомі.
Поліцейські Київської області встановлюють обставини пожежі на підприємстві у Бородянці.
"За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) ККУ", – йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали:
- У Києві 11 січня сталася пожежа на вул. Світлицького, 35.
- У Києві сталася пожежа в Гідропарку: є постраждалі (фото, відео).