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В Киевской области автобус попал в ДТП, есть пострадавшие (фото)

15 февраля, 10:18

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пострадавших госпитализировали в больницу

В селе Крюковщина в Киево-Святошинском районе столкнулись Skoda и автобус "Богдан".

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Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции Киевской области, авария произошла сегодня, 15 февраля, утром.

По предварительным данным, водитель Skoda во время обгона совершил выезд на встречную полосу, где совершил столкновение с автобусом.

В результате ДТП водитель Skoda и один пассажир автобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы в больницу.

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Всего за минувшие выходные, 13-14 февраля, на территории области произошло 113 ДТП, из них 1 – с травмированными, один человек получил травмы.

Ранее мы сообщали, что под Киевом внедорожник выехал на встречку и врезался в бензовоз. Всех пострадавших с тяжелыми травмами госпитализировали.

Также напомним, в Киеве произошло серьезное ДТП. Автомобиль съехал в сугроб и перевернулся на крышу.

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Киев ДТП полиция киевская область пострадавшие
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