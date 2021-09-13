Киев
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Завалили мусором. В Киеве необычно наказали "героя парковки" (видео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
13 сентября, 15:17
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Из-за водителя мусоровоз часто не мог проехать к бакам, чтобы забрать мусор и поэтому водитель получил по заслугам от киевлян
В столице водитель постоянно перекрывал въезд во двор
В столице водитель постоянно перекрывал въезд во двор / Фото: Telegram

В Киеве "герой парковки"систематически перекрывал въезд во двор. Местные жители решили наказать водителя необычным способом.

Об этом сообщает KIEVMAP в Telegram.

Реклама

ЧП произошло на Печерске около Киевского университета культуры. На машину скинули весь мусор из бачка.

"Культурно" расправились с героем парковки. Из-за него мусоровоз уже в который раз не смог проехать к бакам, вот и получил порцию справедливого возмущения", – пишут в Сети.

Реклама

Как позже стало известно, водитель в итоге автомобиль не убрал. Он снял номера и скрылся с места.

Будут ли заставлять платить за парковку во дворах

У городских властей пока нет в планах получать средства за парковку во дворах домов от жителей Киева. Городская администрация в рамках комплексной программы по упорядочению парковки проведет мониторинг придомовых территорий на предмет принадлежности их к ОСМД или ЖСК.

"Жители, чья придомовая территория не принадлежит ОСМД или ЖСК, будут об этом проинформированы, – отметил начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин. – Мы предложим им в течение определенного периода оформить участок у дома на баланс ОСМД или ЖСК".

Реклама

Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах в больницы или возле учебных заведений.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
Самое популярное за 24 часа
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.68

Евро (€)

31.58

Российский рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Украине
1 205 случаев за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять