Завалили мусором. В Киеве необычно наказали "героя парковки" (видео)

Из-за водителя мусоровоз часто не мог проехать к бакам, чтобы забрать мусор и поэтому водитель получил по заслугам от киевлян

В столице водитель постоянно перекрывал въезд во двор / Фото: Telegram

В Киеве "герой парковки"систематически перекрывал въезд во двор. Местные жители решили наказать водителя необычным способом.

Об этом сообщает KIEVMAP в Telegram.

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ЧП произошло на Печерске около Киевского университета культуры. На машину скинули весь мусор из бачка.

"Культурно" расправились с героем парковки. Из-за него мусоровоз уже в который раз не смог проехать к бакам, вот и получил порцию справедливого возмущения", – пишут в Сети.

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Как позже стало известно, водитель в итоге автомобиль не убрал. Он снял номера и скрылся с места.

Будут ли заставлять платить за парковку во дворах

У городских властей пока нет в планах получать средства за парковку во дворах домов от жителей Киева. Городская администрация в рамках комплексной программы по упорядочению парковки проведет мониторинг придомовых территорий на предмет принадлежности их к ОСМД или ЖСК.

"Жители, чья придомовая территория не принадлежит ОСМД или ЖСК, будут об этом проинформированы, – отметил начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин. – Мы предложим им в течение определенного периода оформить участок у дома на баланс ОСМД или ЖСК".

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Парковку во дворах необходимо упорядочивать так же, как город делает это на подъездах в больницы или возле учебных заведений.

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