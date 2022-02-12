Киев
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚡ Телеканал «Наш» закрыт ⚡ Война с РФ Олимпиада 2022 Олимпиада 2022 💥 Расстрел на "Южмаше"
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Коммуналка

Фонарик вместо света и запрет на ванную: как студентка экономила на коммуналке в Киеве

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
12 февраля, 20:21
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Для уменьшения цен в платежках приходилось применять строгие методы экономии
В Киеве тщательно экономят на коммунальных услугах.
В Киеве тщательно экономят на коммунальных услугах. / Фото: Коллаж: Сегодня

Оплата коммуналки в Киеве – болезненный вопрос для многих жителей столицы. Некоторые для уменьшения чисел в платежках прибегают к строгим ограничениям.

Одну из таких историй опубликовал "Обозреватель".

Реклама

Студентка КНУ им. Шевченко Мария два года жила в съемной квартире вместе с владелицей жилья – 74-летней Анной Ивановной. Хозяйка научила девушку разным способам экономии, поскольку никакой субсидии на оплату коммунальных услуг у нее не было. Женщина буквально считала каждый литр воды и каждый кВт*час электроэнергии.

Способы экономии

В сливном бачке над унитазом хозяйка дома разместила пустую литровую пластиковую бутылку – чтобы он полностью не заполнялся водой. На ночь пенсионерка выключала электроэнергию во всей квартире, чтобы квартирантка не сидела допоздна за включенным компьютером.

Кроме того, в квартире действовали следующие правила:

Реклама

  • купание в ванне запрещено – только душ. "Она с самого начала объяснила, как правильно мыться. На себе показывала, хорошо хоть не раздевалась. Намочиться, воду выключить, намылиться, воду включить и смыть мыло. Второй раз можно повторить процедуру. Если в третий раз повторить процедуру – она будет стучать в дверь и возмущаться", – рассказала студентка.

  • телевизор два часа перед сном, а свет можно и не включать. Самые строгие правила касались электроэнергии. Чтобы вечером пройтись по коридору квартиры, приходилось использовать свет от мобильного телефона.

  • мыть посуду только в тазу. Проточной водой в квартире Анны Ивановны разрешалось только смывать моющее средство из посуды, а вот мыть ее только в тазике с водой. Затем этой грязной водой наполнялся бачок унитаза.

    Реклама

Раньше мы писали:

  • Как киевлянам передать показатели счетчиков, не выходя из дома шесть способов
  • Что делать киевлянам, если в квартире низкая температура воды: рассказываем

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов "Не виновен и будет на воле": мы собрали главные заявления адвокатов Рябчука Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Когда и за сколько построят новый выход из станции метро "Выставочный центр" Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко В Киев пришла весна! Свежий прогноз на неделю Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Коронавирус за неделю

23 323

заболело за неделю в Киeвe

+51%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.88

Российский рубль (₽)

0.3749

Евро (€)

31.88

Doodle Сегодня
12 февраля. Николай Гоголь. Ровно 170 лет знаменитый писатель совершил непоправимую ошибку: случайно или умышленно сжег рукопись второго тома своего произведения “Мёртвые души”...
История дня - за минуту
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.88

Российский рубль (₽)

0.3749

Евро (€)

31.88

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять