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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Коммуналка

Как в Киеве быстро оплатить коммуналку: четыре способа

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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6 февраля, 17:40
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Благодаря нескольким приложениям коммунальные услуги можно оплатить за пару минут
Коммунальные услуги можно оплатить несколькими способами / Коллаж "Сегодня"
Коммунальные услуги можно оплатить несколькими способами / Коллаж "Сегодня"

Киевлянам нужно ежемесячно оплачивать коммунальные услуги, однако это можно сделать быстро, комфортно и не стоя в очередях.

Сайт "Сегодня" собрал несколько способов, как оплатить коммуналку в Киеве.

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Через ЦКС

Есть два способа оплатить онлайн за потребленные коммунальные услуги не выходя из дома. В частности, из личного кабинета на сайте "Центра коммунального сервиса" и с помощью QR-кода, напечатанном на каждом счете-сообщении.

Для оплаты через личный кабинет достаточно:

  • создать аккаунт (добавив фамилию, имя и электронный адрес);
  • добавить объект (квартиру или несколько, например для помощи при оплате старшим соседям, бабушкам, дедушкам);
  • оплатить удобным способом из представленного перечня.

Чтобы оплатить за потребленное через QR-код, нужно:

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  • установить приложение для считывания QR-кода на смартфоне, отсканировать код со счета и перейти по ссылке;
  • ввести номер телефона и адрес;
  • нажать "Оплатить".

Через Portmone

Есть 2 способа оплаты. Можно выбрать своего поставщика услуг в перечне компаний, заключивших контракт с Portmone, а также оплатить по реквизитам, которые указаны в счете.

Первый способ

  • Найти в каталоге категорию "Коммунальные услуги" и кликнуть по ней.
  • Выбрать в перечне нужного поставщика.
  • Ввести в карточку соответствующей компании лицевой счет.
  • Указать сумму.
  • Указать реквизиты своей банковской карты (номер, срок действия и код проверки CVV).
  • На номер телефона придет SMS от банка с одноразовым паролем для подтверждения транзакции. Ввести его в специальное поле и подтвердить платеж.

Второй способ

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В личном кабинете можно указать актуальные цифры самостоятельно. Уточнить сумму можно в бумажной платежке или непосредственно на сайте поставщика услуг.

EasyPay

Для того чтобы оплатить коммунальные услуги через EasyPay, нужно:

  • Авторизоваться на сайте или зарегистрироваться.
  • Выбрать раздел "Коммунальные платежи".
  • Выбрать город Киев, а дальше – нужную компанию.
  • Ввести номер личного счета и сумму, а затем нажать "Подтвердить".
  • После этого выбрать, как именно вы хотите оплатить услуги через интернет – с помощью банковской карты, электронного кошелька или мобильных денег.

Нажать кнопку "Подтвердить". После процедуры квитанция сразу же будет на электронной почте.

Privat24

С помощью мобильного приложения от ПриватБанка также можно заплатить за коммуналку. Для этого необходимо:

  • Войти в приложение Privat24.
  • Перейти во вкладку "Сервисы" (нижний левый угол).
  • Выбрать опцию "Мои платежи".
  • Создать новый платеж или воспользоваться подготовленными ранее шаблонами.
  • Ввести все необходимые для оплаты реквизиты (найти организацию можно по ее названию или введя счет получателя).
  • Выбрать карту/счет для оплаты и нажать "Оплатить".

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