Как в Киеве быстро оплатить коммуналку: четыре способа

Благодаря нескольким приложениям коммунальные услуги можно оплатить за пару минут

Коммунальные услуги можно оплатить несколькими способами / Коллаж "Сегодня"

Киевлянам нужно ежемесячно оплачивать коммунальные услуги, однако это можно сделать быстро, комфортно и не стоя в очередях.

Сайт "Сегодня" собрал несколько способов, как оплатить коммуналку в Киеве.

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Через ЦКС

Есть два способа оплатить онлайн за потребленные коммунальные услуги не выходя из дома. В частности, из личного кабинета на сайте "Центра коммунального сервиса" и с помощью QR-кода, напечатанном на каждом счете-сообщении.

Для оплаты через личный кабинет достаточно:

создать аккаунт (добавив фамилию, имя и электронный адрес);

добавить объект (квартиру или несколько, например для помощи при оплате старшим соседям, бабушкам, дедушкам);

оплатить удобным способом из представленного перечня.

Чтобы оплатить за потребленное через QR-код, нужно:

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установить приложение для считывания QR-кода на смартфоне, отсканировать код со счета и перейти по ссылке;

ввести номер телефона и адрес;

нажать "Оплатить".

Через Portmone

Есть 2 способа оплаты. Можно выбрать своего поставщика услуг в перечне компаний, заключивших контракт с Portmone, а также оплатить по реквизитам, которые указаны в счете.

Первый способ

Найти в каталоге категорию "Коммунальные услуги" и кликнуть по ней.

Выбрать в перечне нужного поставщика.

Ввести в карточку соответствующей компании лицевой счет.

Указать сумму.

Указать реквизиты своей банковской карты (номер, срок действия и код проверки CVV).

На номер телефона придет SMS от банка с одноразовым паролем для подтверждения транзакции. Ввести его в специальное поле и подтвердить платеж.

Второй способ

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В личном кабинете можно указать актуальные цифры самостоятельно. Уточнить сумму можно в бумажной платежке или непосредственно на сайте поставщика услуг.

EasyPay

Для того чтобы оплатить коммунальные услуги через EasyPay, нужно:

Авторизоваться на сайте или зарегистрироваться.

Выбрать раздел "Коммунальные платежи".

Выбрать город Киев, а дальше – нужную компанию.

Ввести номер личного счета и сумму, а затем нажать "Подтвердить".

После этого выбрать, как именно вы хотите оплатить услуги через интернет – с помощью банковской карты, электронного кошелька или мобильных денег.

Нажать кнопку "Подтвердить". После процедуры квитанция сразу же будет на электронной почте.

Privat24

С помощью мобильного приложения от ПриватБанка также можно заплатить за коммуналку. Для этого необходимо:

Войти в приложение Privat24.

Перейти во вкладку "Сервисы" (нижний левый угол).

Выбрать опцию "Мои платежи".

Создать новый платеж или воспользоваться подготовленными ранее шаблонами.

Ввести все необходимые для оплаты реквизиты (найти организацию можно по ее названию или введя счет получателя).

Выбрать карту/счет для оплаты и нажать "Оплатить".

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