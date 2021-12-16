Вплотную к дому. В Киеве установили гигантский МАФ (фото)

В Киеве неизвестные установили огромный МАФ вплотную к многоэтажке. Инцидент произошел по адресу – улица Миропольская, 29 в Днепровском районе.
Об этом сообщает депутат Дмитрий Белоцерковец в Facebook.
"Жители жилого массива "Северо-Броварской", расположенного по указанному адресу, обратились ко мне с проблемой — ночью с 27 на 28 ноября неизвестные установили постройки, похожие на киоски, вплотную к их дому. Общая площадь МАФов – более 500 квадратных метров", – написал он.
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Как оказалось, указанный земельный участок с 2005 года находится в частной собственности.
"Во-первых, Департамент градостроительства и архитектуры КГГА не выдавал паспортов привязок и не заключал договоры долевого участия на указанные объекты. Во-вторых, временные постройки размещены на инженерных коммуникациях на расстоянии всего 40 см до торцевой стенки. В частности, через земельный участок и размещенные конструкции лежит водопроводная сеть диаметром 250 мм, трубы дождевой канализации диаметром 300 мм", – добавляет Дмитрий Белоцерковец.
Кроме того, в непосредственной близости к объектам размещена магистральная теплосеть диаметром 700 мм КП "Киевтеплоэнерго". А разрешений на установку конструкций никто из уполномоченных органов не предоставлял.
Что они нарушили
Следовательно, указанные объекты нарушают ряд норм, среди которых:
- государственные строительные нормы,
- противопожарные расстояния,
- расстояния между домами и сооружениями в зависимости от огнестойкости зданий,
- ЗУ "О землях энергетики и правовом режиме специальных зон энергетических объектов" и т.д.
В Киевсовете разработали новые правила размещения МАФов
Предлагают запретить размещение МАФов:
- в 20-метровой зоне от детских площадок;
- в 50-метровой зоне от перекрестков дорог и улиц;
- в 10-метровой зоне от зданий, строений и сооружений;
- в охранных зонах памятников культурного наследия;
- в радиусе 50 метров от остановок общественного транспорта;
- в 20-метровой зоне от школ и дошкольных детских учреждений;
- в 20-метровой зоне от наземных и подземных пешеходных переходов
- в радиусе 200 метров от выходов/входов со станций Киевского метрополитена;
- в 10-метровой зоне от дорог и улиц по основным транспортными магистралями города;
- в 10-метровой зоне от памятников и достопримечательностей, а также зданий, имеющих историко-культурную ценность.
Ранее мы сообщали, что в Киеве в переходе на Осокорках, где недавно коммунальные службы лишились МАФов, снова орудуют "стихийники".
Напомним, что в Киеве работало казино под видом МАФа – закрыли два замаскированных игровых зала.