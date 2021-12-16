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Впритул до будинку. У Києві встановили гігантський МАФ (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
16 грудня, 14:06
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Дозволів на встановлення конструкцій ніхто з уповноважених органів не надавав
У столиці помітили незаконно встановлений МАФ
У столиці помітили незаконно встановлений МАФ / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві невідомі встановили величезний МАФ впритул до багатоповерхівки. Інцидент стався за адресою – вулиця Миропільська, 29 у Дніпровському районі.

Про це повідомляє депутат Дмитро Білоцерковець у Facebook .

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"Жителі житлового масиву "Північно-Броварський", розташованого за зазначеною адресою, звернулись до мене з проблемою — вночі з 27 на 28 листопада невідомі особи встановили споруди, схожі на кіоски, впритул до їх будинку. Загальна площа МАФів — понад 500 квадратних метрів", – написав він.

[IMAGE id= 2517800 ; title= Земельна ділянка знаходиться у приватній власності ;]

Як виявилося, зазначена земельна ділянка з 2005 року перебуває у приватній власності.

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"По-перше, Департамент містобудування та архітектури КМДА не видавав паспортів прив’язок та не укладав договорів пайової участі на вказані об’єкти. По-друге, тимчасові споруди розміщені на інженерних комунікаціях на відстані лише 40 см до торцевої стінки. Зокрема, через земельну ділянку та розміщені конструкції пролягає водопровідна мережа діаметром 250 мм, труби дощової каналізації діаметром 300 мм", – додає Дмитро Білоцерковець.

Крім того, у безпосередній близькості до об'єктів розміщена магістральна тепломережа діаметром 700 мм КП "Київтеплоенерго". А дозволів на встановлення конструкцій ніхто з уповноважених органів не надавав.

Що вони порушили

Отже, зазначені об'єкти порушують низку норм, серед яких:

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  • державні будівельні норми,
  • протипожежні відстані,
  • відстані між будинками та спорудами залежно від вогнестійкості будівель,
  • ЗУ "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів" тощо.

У Київраді розробили нові правила розміщення МАФів

Пропонують заборонити розміщення МАФів:

  • у 20-метровій зоні від дитячих майданчиків;
  • у 50-метровій зоні від перехресть доріг та вулиць;
  • у 10-метровій зоні від будівель, будівель та споруд;
  • у охоронних зонах пам'яток культурної спадщини;
  • у радіусі 50 метрів від зупинок громадського транспорту;
  • у 20-метровій зоні від шкіл та дошкільних дитячих закладів;
  • у 20-метровій зоні від наземних та підземних пішохідних переходів
  • у радіусі 200 метрів від виходів/входів зі станцій Київського метрополітену;
  • у 10-метровій зоні від доріг та вулиць основними транспортними магістралями міста;
  • у 10-метровій зоні від пам'яток та пам'яток, а також будівель, що мають історико-культурну цінність.

Раніше ми повідомляли, що у Києві в переході на Осокорки, де нещодавно комунальні служби втратили МАФи, знову орудують "стихійники".

Нагадаємо, що у Києві працювало казино під виглядом МАФу – закрили два замасковані ігрові зали.

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