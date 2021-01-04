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Без оливье и шампанского: в Киеве более 700 человек встретили Новый год в метро

4 января, 21:05

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Метрополитеном в новогоднюю ночь воспользовался 741 пассажир

Новый год в Киеве более 700 человек встретили в метро.

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Об этом сообщил на своей странице в Facebook начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

По его словам, в период с 31 декабря 23:45 по 1 января 00:15 741 пассажир воспользовался метрополитеном.

"Новый 2021 год в метрополитене встретил 741 пассажир. Именно столько киевлян и гостей столицы воспользовались подземкой с 23:45 31 декабря 2020 года до 00:15 1 января 2021 года", – написал Брагинский.

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К слову, 31 декабря на станции "Контрактовая площадь" заработали часы, которые будут показывать время до прибытия поезда метро.

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Также мы писали о том, как будет работать метро в январе во время локдауна. В метрополитене призывают соблюдать простые правила – носить маску и мыть руки после улицы. Оставаться дома, если почувствовали признаки болезни.

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Киев метро Новый год метрополитен
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