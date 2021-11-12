Будет теплее и в то же время ветрено: прогноз погоды в Киеве на 12 ноября (карта)

В пятницу, 12 ноября, в Киеве прогнозируют незначительное повышение температуры. Ожидается переменная облачность.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
В течение дня в столице Украины столбики термометров будут колебаться от +7 до +9 градусов. Ветер — юго-западный, 5-10 м/с. Осадков не прогнозируют.
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Аномалия в Киеве
В столице в ноябре снова зацвели каштаны. Очевидцы заметили аномалию на Оболони и Теремках. Такое явление не характерно для этого месяца.
"Распускающийся осенью цвет погибнет с наступлением первых холодов. А на следующий год весной эти ветви уже будут пустыми – дважды в год они не смогут зацвести", — пишут в Сети.
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