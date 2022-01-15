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Драка на парковке в Киеве: нападавшим оказался сын экс-чиновника, ему грозит срок

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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15 января, 13:37
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Подозреваемый агрессивно отреагировал на замечание относительно неправильной парковки
В столице потасовка на парковке закончилась судом
В столице потасовка на парковке закончилась судом / Фото: Коллаж: Сегодня

Водителю внедорожника, который в Киеве избил прохожего, сообщили о подозрении. Пострадавший до сих пор находится в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева.

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"В настоящее время в Днепровский районный суд Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", – пишут в прокуратуре.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 121 УК Украины.

Что произошло

14 января возле одного из жилых домов по ул. Аболмасова в Днепровском районе Киева, подозреваемый агрессивно отреагировал на замечания местного жителя относительно неправильной парковки, набросился на него с кулаками и нанес тяжкие телесные повреждения.

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"Потерпевший, получивший в результате избиения открытую черепно-мозговую травму, находится в больнице", – говорится в сообщении.

Следственные действия продолжаются.

Как пишут в соцсетях, нападающего могут звать Владислав Стеценко, он якобы является сыном бывшего топ-чиновника Министерства молодежи и спорта Украины. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado оформлен на отца задержанного.

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