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В Киеве рекламный щит разбил припаркованный автомобиль (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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3 января, 18:01
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Автомобиль стоял на парковке у ТЦ возле станции метро "Дарница"
Рекламный щит разбил неудачно припаркованный автомобиль.
Рекламный щит разбил неудачно припаркованный автомобиль. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на припаркованный автомобиль упал рекламный щит. Инцидент произошел на улице Андрея Малышко.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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В результате происшествия никто не пострадал.

"Нужно еще больше рекламы! На Андрея Малышко рекламная конструкция упала на припаркованный автомобиль", – говорится в подписи к фото.

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Следствие удара. Фото: Киев Оперативный

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей сочувствуют владельцу автомобиля, ведь убеждены – никто не найдет "крайнего".

"Нанесенный материальный ущерб никто и не возместит, ибо борд внезапно станет ничейным. Он же упал "Вы самое слабое звено, прощайте!", – написал один из комментаторов.

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Другие советуют не опускать руки и искать владельца рекламного щита: "В отличие от упавших ничейных деревьев на рекламной конструкции часто находятся контакты хозяев или нанимателей. Было бы желание".

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