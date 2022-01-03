В Киеве рекламный щит разбил припаркованный автомобиль (фото)

В Киеве на припаркованный автомобиль упал рекламный щит. Инцидент произошел на улице Андрея Малышко.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
В результате происшествия никто не пострадал.
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"Нужно еще больше рекламы! На Андрея Малышко рекламная конструкция упала на припаркованный автомобиль", – говорится в подписи к фото.
Следствие удара. Фото: Киев Оперативный
Реакция соцсетей
Пользователи соцсетей сочувствуют владельцу автомобиля, ведь убеждены – никто не найдет "крайнего".
"Нанесенный материальный ущерб никто и не возместит, ибо борд внезапно станет ничейным. Он же упал "Вы самое слабое звено, прощайте!", – написал один из комментаторов.
Другие советуют не опускать руки и искать владельца рекламного щита: "В отличие от упавших ничейных деревьев на рекламной конструкции часто находятся контакты хозяев или нанимателей. Было бы желание".
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