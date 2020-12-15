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Искали атомную бомбу или разбирали эскалатор: реакции киевлян на 6-часовое закрытие метро

15 декабря, 23:47

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

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В Киеве во вторник, 15 декабря, около 15:00 неожиданно на вход закрыли сразу две станции метро в центре – "Майдан Незалежности" и "Крещатик", объяснив это сообщением о минировании.

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Обычно проверки в таких случаях длятся не более часа-двух. Но в этот раз что-то пошло не так – метро снова заработало в обычном режиме только через 6 часов, что вызвало резонные вопросы у жителей столицы. Не дождавшись ответа от киевских властей, киевляне начали выдвигать свои версии, в частности под постом "Киевского метрополитена".

Одна из комментаторов предположила, что в метро на самом деле искали атомную бомбу, правда была у нее и более приземленная версия – причиной всему протест предпринимателей, который как раз проходил на Майдане.

Другая "заподозрила", что на двух центральных станциях метро в час пик разбирали эскалаторы.

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Также люди интересовались, когда будет "минирование" завтра и просили вывесить график.

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Кто-то просто оставил под постом лаконичный комментарий "Позор", другие же пытались взывать к совести властей.

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А кто-то даже с грустью вспоминал "золотые времена" при беглом экс-президенте Викторе Януковиче, когда метро "так часто не минировали".

Напомним, в связи с закрытием станций метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности" 15 декабря в полиции Киева сайту "Сегодня" рассказали, что поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что станции метро "Крещатик" и "Майдан Незаежности" заминированы.

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Киев метро Крещатик минирование Майдан Незалежности
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