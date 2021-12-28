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Из-за Нового года. Мы узнали новые детали резонансного совещания Кличко по терробороне

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
28 декабря, 18:25
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В КГГА уверяют, что Минобороны знало о совещании, однако выдало непонятную реакцию
В КГГА заявили, что мэр Киева имеет право собрать их всех перед Новым годом.
В КГГА заявили, что мэр Киева имеет право собрать их всех перед Новым годом. / Фото: Коллаж: Сегодня

В КГГА говорят, что мэр Киева является руководителем сектора территориальной обороны №11. Он имеет полное право собирать и проводить любые совещания в интересах безопасности жителей города.

Об этом новостям "Сегодня" рассказали в КГГА.

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"Нам непонятна реакция Министерства обороны Украины по этому поводу. Все действия городских властей координируются с Минобороны. Мы действуем в рамках Закона Украины "Про основы национального сопротивления". Более того, на совещании присутствовали не только военные, но и все силовые структуры столицы – полиция, СБУ, прокуратура. Мэр Киева имеет право собрать их всех перед Новым годом и задать вопрос: "Мы готовы к тому, что все разъедутся в отпуска, а у нас что-то произойдет?". Об этом и был разговор", – прокомментировали сайту "Сегодня" в КГГА.

Там отмечают, что проходило просто рабочее совещание, перед началом праздников, чтобы проверить готовность территориальной обороны Киева.

"Да, мы будет держать в тонусе нашу территориальную оборону. Мы делаем это уже не первый год, проводим плановую работу, учения, проверки. В этом нет ничего сверхъестественного", – отметили в КГГА.

Что спровоцировало конфликт

Вчера, 27 декабря, мэр Киева Виталий Кличко провел совещание по безопасности и территориальной обороне столицы. Он заявил, что нужно быть готовыми к разным возможным сценариям событий и что система теробороны города должна быть развернута в ближайшее время.

Кличко также указал на необходимость особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры. Таких в Киеве более 500. Их в случае чрезвычайной ситуации берут под охрану разные ведомства. В частности, Нацполиция, военные, подразделения территориальной обороны.

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Реакция Минобороны

Там раскритиковали действия Кличко, заявив, что местные власти "политизируют дело организации территориальной обороны" и обвинили мэра в пиаре на этой теме.

"Есть четкая вертикаль Сил территориальной обороны. Ее формируют военные. Главы общин не возглавляют формирование Сил территориальной обороны и должны действовать в пределах своих компетенций", – сказал министр обороны Алексей Резников.

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