Українська
$ 26,89
31,92
  1. Новости в Киеве
  2. Другие новости

Как выглядел "рейв" в Киеве, который так хотели сорвать (видео)

30 июля 2021 18:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Участники мероприятия призывают власти расследовать нападения на представителей сообщества ЛГБТ+ и неправомерные рейды на заведения электронной музыки в столице

Представители сообщества. Фото: коллаж "Сегодня"

Представители сообщества. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве возле здания Офиса президента сегодня, где прошли стычки с полицией, начался "рейв" поддержку прав ЛГБТ-сообщества. Представители ЛГБТ начали свою акцию на Банковой, оголяясь и позируя на камеры.

Реклама

Видео поделился PavlovskyNews в Telegram.

Ранее акция была перенесена на полтора часа из-за пикета противников мероприятия. Сейчас у здания собралось более 70 человек.

Участница акции. Фото: Телеграф
Реклама

Участница акции. Фото: Телеграф

В тренде
В Киеве эвакуатор забрал элитный Maybach на VIP-номерах – простоял на тротуаре пару минут
Дорогущий автомобиль с элитным госномером КА "0002" СТ перегородил тротуар и проезд. Фото: facebook.com/zurab.alasania

Отметим, что организаторы мероприятия требуют принятие законопроекта №5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины о борьбе с проявлениями дискриминации", провести реформы полиции, прокуратуры и судебной системы; немедленно расследовать нападения на участников ЛГБТ+ и феминистских событий, активистов и организации, расследовать рейды правоохранителей на заведения электронной сцены столицы и неправомерные задержания культурных деятелей, создать безопасные и благоприятные условия для развития электронной сцены в Украине.

Напомним, акцию уже попытались сорвать – под Офисом президента нашли подозрительную сумку, ее проверяли взрывотехники.

Ранее мы писали, что китайская соцсеть WeChat снова блокирует ЛГБТ-аккаунты.

Также мы сообщали, что сборная ЛГБТ заняла бы 14-е место в медальном зачете Олимпиады в Токио. По меньшей мере 169 публично открытых геев, лесбиянок, бисексуалов, транссексуалов, гомосексуалистов и небинарных спортсменов выступают в Токио.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

В Киеве после ремонта открыли Центральный автовокзал: как выглядит (фото)
В Киеве после ремонта открыли Центральный автовокзал: как выглядит (фото)Другие новости
"Гангстеры" в маршрутке с "калашом" в рюкзаке: все о задержании банды "Сенсея"Другие новости
В Киеве сожгли автомобиль известного блогера (фото)
В Киеве сожгли автомобиль известного блогера (фото)Другие новости
Мост Патона опять прорвало – над Днепром стена воды: видео
Мост Патона опять прорвало – над Днепром стена воды: видеоДругие новости
Более 350 тысяч участников и огромные пробки. В Киеве прошел крестный ход (видео)
Более 350 тысяч участников и огромные пробки. В Киеве прошел крестный ход (видео)Другие новости
Ветер и дожди: Ирпень накрыла непогода (видео)
Ветер и дожди: Ирпень накрыла непогода (видео)Другие новости

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять