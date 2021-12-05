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Касается всех водителей! Въезд в Киев могут ограничить: почему

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
5 декабря, 07:00
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Столица Украины несколько раз оказывалась в ТОП по уровню загрязнения воздуха
Столице присущи все экологические проблемы, которые есть в крупных городах мира / Коллаж "Сегодня"
Столице присущи все экологические проблемы, которые есть в крупных городах мира / Коллаж "Сегодня"

Состояние воздуха в Киеве на сегодня характеризуется, как "хорошо". Его качество может ухудшаться из-за климатических изменений.

Об этом сообщил начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный в материале сайта "Сегодня".

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Экологические проблемы в Киеве не отступают?

Столице присущи все экологические проблемы, которые есть в крупных городах мира. Во-первых, это загрязнение атмосферного воздуха, водных объектов. Во-вторых, это антропогенная нагрузка, которая образуется в процессе человеческой жизнедеятельности, загрязняющей нашу окружающую среду.

"Если мы посмотрим на тенденцию последних лет, то в Киеве существенно уменьшилось количество промышленных предприятий. Вместо заводов, промышленных зон у нас появляются жилые комплексы и жилые дома. Но количество автомобилей стремительно растет. По последним данным МВД Украины, в столице зарегистрировали около 1 миллиона автомобилей", – утверждает Александр Возный.

Начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА добавляет, что оценка экологического состояния города примерно 4 с минусом по пятибалльной шкале.

Для того чтобы принимать какие-то решения, нам необходима достоверная информация. Решения здесь могут быть совершенно разные, например:

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  • ограничение въезда автомобилей в центральную часть города (это в перспективе на ближайшие пару лет);
  • создание комфортного общественного транспорта.

Уровень загрязнения воздуха в Киеве зашкаливает

В Киеве фиксируют крайне плохой воздух. Столица Украины снова оказалась в ТОП по уровню загрязнения.

По словам специалистов, для здоровых людей такой воздух несет стандартную опасность. Вещества, содержащиеся в нем, могут способствовать тому, что у человека появляются сонливость, вялость, пропадает активность, т. е. угнетается нервная система.

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