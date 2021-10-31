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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

Киев в красной зоне с 1 ноября. Что нужно знать о работе транспорта

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
31 октября, 18:38
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В полиции уверяют, что обойти правила карантина не получится – лучше получить штраф за отсутствие сертификата, чем статью – за подделку
Как будет работать транспорт в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"
Как будет работать транспорт в Киеве. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве с 1 ноября ужесточили правила карантина. В связи с этим изменились и правила перевозок. Теперь жителям столицы нужно иметь сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест.

"Сегодня" узнали, что изменится в работе наземного транспорта и метро.

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Новые ограничения не касаются детей до 18 лет. Они смогут пользоваться городским транспортом без вышеперечисленных разрешительных документов.

Наземный транспорт

Наземный городской транспорт – троллейбусы, трамваи, автобусы и маршрутки, будет работать в обычном режиме. Но только для тех, кто вакцинирован или же с негативным ПЦР-тестом на руках.

"Если человек сделал только первую вакцинацию, то он тоже может спокойно пользоваться транспортом, предъявив в случае проверки "желтый сертификат", — поясняют в КГГА.

Однако с этим сертификатом можно ездить только месяц, ведь именно за это время человек должен получить вторую прививку и, соответственно, сертификат о полной вакцинации.

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Метро

Метрополитен будет работать по таким же правилам, как и наземный транспорт, но кроме сертификата и негативного теста можно еще предъявлять справку о выздоровлении от ковида.

Нарушителям придется заплатить штраф.

Как будут ловить нарушителей?

На входе в транспорт не будет проверки документов – только объявления с новыми правилами. Правоохранители будут проводить выборочные проверки – заходить в салон и проверять документы.

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Отметим, что поддельные сертификаты не отображаются в приложении "Дія". Если показать подделку, полицейские попросят открыть "Дію" и показать в ней. А если пассажир скажет, что приложения нет, придется при полиции устанавливать его и показывать сертификат. Так что обойти правила не получится.

Что ждет нарушителей?

Отсутствие сертификата в любом случае лучше, чем поддельный сертификат. Так как за отсутствие документа человеку грозит штраф, за подделку – статья.

Отсутствие документа о прививке или отрицательном тесте у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины Об административных правонарушениях. Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 гривен.

За подделку самого сертификата и печатей на нем можно получить до 3 лет ограничения свободы, а за повторное правонарушение или групповое преступление есть риск сесть в тюрьму на 5 лет. А за использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до 2 лет за решеткой.

Оштрафовать могут и водителя маршрутки, если он, например, наберет по привычке полный салон пассажиров.

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