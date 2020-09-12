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Киев в "оранжевой" зоне карантина: как будут работать школы с 14 сентября

12 сентября, 15:14

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Об изменениях работы учебных заведений будут сообщать классные руководители

В Киеве, который внесли в "оранжевую" зону карантина, школы с 14 сентября будут работать в очном и смешанном форматах. Об этом сообщил и.о. первого зампредседателя КГГА Валентин Мондриевский, написали на сайте горсовета.

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"На сегодня опасности нет, уровень заболеваемости учителей и школьников низкий, на карантин закрыто всего две из 428 школ. В то же время мы должны быть готовы к любому сценарию развития эпидемии. Руководители всех школ имеют четкие инструкции действий в случае вспышки болезни, и в зависимости от размера школы и количества учеников готовы вводить различные возможные сценарии организации обучения. 14 сентября школы работают по тому же сценарию, как и на прошлой неделе, а в случае каких-либо изменений – все родители получат сообщение от классных руководителей своих детей", – отметил он.

Также Мондриевский отметил, что в столице уже есть эффективный опыт работы детских садов во время карантина, и школы также должны пройти этот путь.

"Дезинфекторы и маски для учителей закуплены в достаточном количестве, все работники образования ежедневно проходят температурный скрининг, за состоянием здоровья детей следят преподаватели и медсестры", – сказал чиновник.

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Напомним, в Киеве из-за внесения города в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности снова ужесточат карантин.

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За прошлые сутки, 11 сентября, в столице зафиксировали новый антирекорд по количеству новых зараженных коронавирусом. Болезнь обнаружили у 428 человек.

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Киев школа карантин
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