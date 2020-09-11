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В "оранжевом" Киеве ужесточат карантин: список запретов

11 сентября, 12:25

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

В столице снова будет действовать ряд ограничений

В Киеве из-за внесения города в "оранжевую" зону эпидемиологической опасности снова ужесточат карантин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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Итак, в городе будут действовать такие ограничения:

  • проведение массовых (культурных, спортивных, социальных, религиозных и других) мероприятий разрешено с участием не более 220 человек – 1 человек на 10 м2 площади здания;
  • запрещена деятельность учреждений, предоставляющих услуги по размещению (кроме гостиниц);
  • посещение групповых занятий в профессиональных и высших учебных заведениях разрешено группами не более 20 человек;
  • проведение медучреждениями плановых госпитализаций временно ограничено. Это не касается оказания медицинской помощи беременным, новорожденным, пациентам с онкозаболеваниями, паллиативных больных и случаев, когда есть риск для жизни пациента;
  • запрещена деятельность спортивных залов и фитнес-центров (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более 1 человека на 10 м2 помещения);
  • запрещен прием детей в детские заведения оздоровления и отдыха – санатории и лагеря в столице и пригороде;
  • перевозка пассажиров автомобильным и городским общественным транспортом осуществляется только в количестве 50% мест для сидения.

Новые ограничения в столице будут действовать с 14 сентября.

Отметим, что в Киеве за последние сутки, 10 сентября, зафиксировали новый рекорд по числу зараженных коронавирусом – 404 новых зараженных.

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Также мы писали, что больше половины студенческих общежитий Киева не придерживаются карантинного режима – там специалисты зафиксировали ряд нарушений.

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Киев карантин зона правила инфекция Виталий Кличко коронавирус
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