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Киевский метрополитен закупит десять новых поездов за деньги ЕБРР

10 июня 2021 20:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

На закупку десяти поездов потратят до 50 миллионов евро кредита – пока завершился первый этап тендера

В киевском метрополитене появятся новые вагоны за средства ЕБРР

В киевском метрополитене появятся новые вагоны за средства ЕБРР

В КГГА приняли решение закупить новые вагоны для КП "Киевский метрополитен". На них потратят 50 млн евро по кредиту Европейского банка реконструкции и развития.

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Решение принято на заседании II сессии Киевского городского совета IX созыва.

"Город продолжает процедуру получения новых вагонов метрополитена по кредиту ЕБРР. Напомню, что 50 вагонов закупается 2 лотам: 5 поездов из отдельных вагонов и 5 поездов – с проходными вагонами. Тендерная процедура проходит на площадке ЕБРР", – сообщил директор КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

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По его словам, сейчас уже завершили первый этап тендера – проходит обработка предложений участников относительно закупки новых вагонов метро.

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Напомним, что еще в феврале Киевсовет предоставил гарантии ЕБРР, по кредиту на новые вагоны. А директор Департамента финансов Владимир Репик уже заявил, что реализация проекта позволит улучшить транспортное обслуживание киевлян и гостей столицы.

Ранее мы сообщали, что мэр Киева Виталий Кличко заявил, что до конца года построят и откроют минимум одну станцию метро на Виноградарь.

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