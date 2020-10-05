Кулеба, Скалецкая, ведущие и спортсмены: кто идет на выборы в Киевсовет от "Слуги народа"

Партия "Слуга народа" 20 сентября представила свой список кандидатов в депутаты в Киевсовет. Лидером партии стала Евгения Кулеба – жена министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Также в этот список вошли Зоряна Скалецкая, Георгий Зантарая и др.

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Подробнее о том, кто именно будет представлять "Слугу народа" на выборах в Киеве:

1. Евгения Кулеба - общественный деятель и супруга министра иностранных дел Украины, координатор создания сквера "Небесной сотни", руководитель общественной организации "Город-сад";

2. Михаил Присяжнюк - правозащитник, телеведущий, ведущий социального проекта на телевидение;

3. Елена Говорова – легкоатлетка, призер Олимпийских игр, телеведущая;

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4. Юрий Федоренко – частный предприниматель, правозащитник, глава общественной организации "Твердыня";

5. Владислав Трубицын – букинист и меценат, основатель Благотворительного фонда "Культурные новации";

6. Лилия Пашинна – адвокат;

7. Георгий Зантарая - первый чемпион мира по дзюдо в истории Украины;

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8. Андрей Витренко – заместитель министра образования и науки Украины;

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9. Виктория Бурдукова - телевизионная продюсер, глава экспертного совета Украинской телевизионной академии;

10. Зоряна Скалецкая – бывшая министр здравоохранения, юрист в сфере медицинского права.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, кого партии ведут на выборы в Киевсовет- все списки кандидатов.

Напомним, местные выборы пройдут в Украине 25 октября и впервые пройдут в условиях эпидемии.

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Смотрите видео сьездапартии "Слуга народа" 20 сентября в Киеве:

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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