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Куда в Киеве девать елку после праздников: адреса пунктов утилизации (карта)

3 января, 13:14

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Давайте не оставлять елки под подъездами и мусорниками – их есть куда отдать

После празднования Нового года коммунальщикам пришлось вычищать Киев от мусора. Давайте им поможем и правильно будем утилизировать елки после праздников.

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В Управлении экологии и природных ресурсов рассказали, куда можно будет сдать елки, чтобы не оставлять их на улицах.

В столицы с 1 января открылись 15 пунктов приема елок на утилизацию. Они будут работать с 07:00 до 22:00 с понедельника по пятницу:

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  • просп. Голосеевский, 87-Г
  • ул. Тростянецкая, 58-А
  • ул. Электротехническая, 26
  • просп. Освободителей, 6
  • просп. Степана Бандеры, 26-А
  • ул. Железнодорожное шоссе, 61
  • ул. Дмитриевская, 16-А (Подольский район)
  • ул. Жмеринская, 30г
  • ул. Новополевая, 95 (производственная база предприятия)
  • пер. Герцена, 6
  • Бориспольское шоссе, 23 км
  • просп. Броварской, 2а
  • ул. Радистов, 1-в
  • Никольское лесничество квартал № 35
  • Броварское лесничество, квартал № 72

А тем временем в Киеве на Новый год зазеленели кусты и деревья. Новости "Сегодня" показали неожиданные для середины зимы фото.

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Киев утилизация елки

Источник: Сегодня

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