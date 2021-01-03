Куда в Киеве девать елку после праздников: адреса пунктов утилизации (карта)

После празднования Нового года коммунальщикам пришлось вычищать Киев от мусора. Давайте им поможем и правильно будем утилизировать елки после праздников.
В Управлении экологии и природных ресурсов рассказали, куда можно будет сдать елки, чтобы не оставлять их на улицах.
В столицы с 1 января открылись 15 пунктов приема елок на утилизацию. Они будут работать с 07:00 до 22:00 с понедельника по пятницу:
- просп. Голосеевский, 87-Г
- ул. Тростянецкая, 58-А
- ул. Электротехническая, 26
- просп. Освободителей, 6
- просп. Степана Бандеры, 26-А
- ул. Железнодорожное шоссе, 61
- ул. Дмитриевская, 16-А (Подольский район)
- ул. Жмеринская, 30г
- ул. Новополевая, 95 (производственная база предприятия)
- пер. Герцена, 6
- Бориспольское шоссе, 23 км
- просп. Броварской, 2а
- ул. Радистов, 1-в
- Никольское лесничество квартал № 35
- Броварское лесничество, квартал № 72
А тем временем в Киеве на Новый год зазеленели кусты и деревья. Новости "Сегодня" показали неожиданные для середины зимы фото.
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