Куда в Киеве девать елку после праздников: адреса пунктов утилизации (карта)

Давайте не оставлять елки под подъездами и мусорниками – их есть куда отдать

После празднования Нового года коммунальщикам пришлось вычищать Киев от мусора. Давайте им поможем и правильно будем утилизировать елки после праздников.

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В Управлении экологии и природных ресурсов рассказали, куда можно будет сдать елки, чтобы не оставлять их на улицах.

В столицы с 1 января открылись 15 пунктов приема елок на утилизацию. Они будут работать с 07:00 до 22:00 с понедельника по пятницу:

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просп. Голосеевский, 87-Г

ул. Тростянецкая, 58-А

ул. Электротехническая, 26

просп. Освободителей, 6

просп. Степана Бандеры, 26-А

ул. Железнодорожное шоссе, 61

ул. Дмитриевская, 16-А (Подольский район)

ул. Жмеринская, 30г

ул. Новополевая, 95 (производственная база предприятия)

пер. Герцена, 6

Бориспольское шоссе, 23 км

просп. Броварской, 2а

ул. Радистов, 1-в

Никольское лесничество квартал № 35

Броварское лесничество, квартал № 72

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