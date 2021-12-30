Мультик от мэра. Кличко показал, как развлекается со Святым Николаем в Киеве

Мэр Киева оригинально поздравил жителей столицы с новогодними праздниками – он показал мультфильм с участием Святого Николая

Кличко показал мультфильм о себе и Святом Николае / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко, который ранее потроллил сам себя, показал мультфильм о том, как принимал в городе Святого Николая. Вместе они катались по столице на велосипедах и украшали улицы.

Видео глава города опубликовал на своей странице в Facebook в качестве поздравления с Новым годом и Рождеством.

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"Друзья! Здоровья вам, мира, добра и радости! Мы все преодолеем", – написал Кличко.

В мультфильме показали, как сначала Святой Николай вместе с Кличком прыгнули с парашютом, после чего катались по городу на велосипедах, съезжали с горок на детской площадке, играли в баскетбол и любовались главной елкой страны.

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Новогодние локации в столице

Кроме Софийской площади, новогоднюю атмосферу можно прочувствовать на таких локациях:

Контрактовая площадь – 19 декабря там начинается "Рождество на Подоле" в стиле традиционных европейских ярмарок.

– 19 декабря там начинается "Рождество на Подоле" в стиле традиционных европейских ярмарок. Парк Шевченко – 17 декабря открылась локация для детей.

– 17 декабря открылась локация для детей. Арка Дружбы народов – до 19 декабря там будет проходить Double Triple Snow Fest для профессиональных сноубордистов и лыжников.

– до 19 декабря там будет проходить Double Triple Snow Fest для профессиональных сноубордистов и лыжников. ВДНХ - там появились фотозоны и теплый бар. Еженедельно в баре будут проводиться тематические мероприятия.

Всего откроется 14 праздничных локаций и каждый район города будет иметь свою новогоднюю елку.