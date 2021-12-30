Мультик от мэра. Кличко показал, как развлекается со Святым Николаем в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко, который ранее потроллил сам себя, показал мультфильм о том, как принимал в городе Святого Николая. Вместе они катались по столице на велосипедах и украшали улицы.
Видео глава города опубликовал на своей странице в Facebook в качестве поздравления с Новым годом и Рождеством.
"Друзья! Здоровья вам, мира, добра и радости! Мы все преодолеем", – написал Кличко.
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В мультфильме показали, как сначала Святой Николай вместе с Кличком прыгнули с парашютом, после чего катались по городу на велосипедах, съезжали с горок на детской площадке, играли в баскетбол и любовались главной елкой страны.
Новогодние локации в столице
Кроме Софийской площади, новогоднюю атмосферу можно прочувствовать на таких локациях:
- Контрактовая площадь – 19 декабря там начинается "Рождество на Подоле" в стиле традиционных европейских ярмарок.
- Парк Шевченко – 17 декабря открылась локация для детей.
- Арка Дружбы народов – до 19 декабря там будет проходить Double Triple Snow Fest для профессиональных сноубордистов и лыжников.
- ВДНХ - там появились фотозоны и теплый бар. Еженедельно в баре будут проводиться тематические мероприятия.
Всего откроется 14 праздничных локаций и каждый район города будет иметь свою новогоднюю елку.
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