Мультик від мера. Кличко показав, як розважається зі Святим Миколаєм у Києві

Мер Києва Віталій Кличко, який раніше потролив сам себе, показав мультфільм про те, як приймав у місті Святого Миколая. Разом вони каталися столицею на велосипедах і прикрашали вулиці.
Відео міський голова опублікував на своїй сторінці у Facebook як привітання з Новим роком та Різдвом.
"Друзі! Здоров'я вам, миру, добра та радості! Ми все подолаємо", – написав Кличко.
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У мультфільмі показали, як спочатку Святий Миколай разом із Кличком стрибнули з парашутом, після чого каталися містом на велосипедах, з'їжджали з гірок на дитячому майданчику, грали в баскетбол та милувалися головною ялинкою країни.
Новорічні локації у столиці
Окрім Софійської площі, новорічну атмосферу можна відчути в таких місцях:
- Контрактова площа – 19 грудня там почалось "Різдво на Подолі" у стилі традиційних європейських ярмарків.
- Парк Шевченка – 17 грудня відкрилася локація для дітей.
- ВДНГ – там з'явилися фотозони та теплий бар. Щотижня у барі проводитимуть тематичні заходи.
Усього відкриється 14 святкових локацій, і кожен район міста матиме свою новорічну ялинку.
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