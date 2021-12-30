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Мультик від мера. Кличко показав, як розважається зі Святим Миколаєм у Києві

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
30 грудня, 10:44
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Мер Києва оригінально привітав мешканців столиці з новорічними святами – він показав мультфільм зі Святим Миколаєм
Кличко показав мультфільм про себе та Святого Миколая
Кличко показав мультфільм про себе та Святого Миколая / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко, який раніше потролив сам себе, показав мультфільм про те, як приймав у місті Святого Миколая. Разом вони каталися столицею на велосипедах і прикрашали вулиці.

Відео міський голова опублікував на своїй сторінці у Facebook як привітання з Новим роком та Різдвом.

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"Друзі! Здоров'я вам, миру, добра та радості! Ми все подолаємо", – написав Кличко.

У мультфільмі показали, як спочатку Святий Миколай разом із Кличком стрибнули з парашутом, після чого каталися містом на велосипедах, з'їжджали з гірок на дитячому майданчику, грали в баскетбол та милувалися головною ялинкою країни.

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Новорічні локації у столиці

Окрім Софійської площі, новорічну атмосферу можна відчути в таких місцях:

  • Контрактова площа – 19 грудня там почалось "Різдво на Подолі" у стилі традиційних європейських ярмарків.
  • Парк Шевченка – 17 грудня відкрилася локація для дітей.
  • ВДНГ – там з'явилися фотозони та теплий бар. Щотижня у барі проводитимуть тематичні заходи.

Усього відкриється 14 святкових локацій, і кожен район міста матиме свою новорічну ялинку.

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