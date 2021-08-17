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Музей Революції Переваги відреагував на скандал навколо Алеї Небесної сотні в Києві

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
17 серпня, 14:17
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Інсталяція повинна була символізувати шлях українців до проголошення Незалежності – від часів Трипілля до сучасності
Інсталяція "радянського періоду" на Майдані Незалежності. Фото: колаж "Сьогодні"
Інсталяція "радянського періоду" на Майдані Незалежності. Фото: колаж "Сьогодні"

Національний музей Революції Переваги зробив заяву щодо появи тимчасових конструкцій на алеї Героїв Небесної Сотні. За їх словами, музей не може перешкоджати руху людей на алеї, проведення будь-яких мирних акцій, як державних, так і громадських.

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Про це повідомила прес-служба музею в Facebook.

"Алея Героїв Небесної Сотні передана Музею у користування для облаштування меморіально-музейного публічного простору. Музей не може перешкоджати руху людей на алеї, проведення будь-яких мирних акцій, як державних, так і громадських. Про необхідність облаштувати простір алеї для відзначень 30 річниці Музей повідомили усно", – йдеться в повідомленні.

Як пояснили на зустрічі з організаторами, планувалася інсталяція, яка буде символізувати шлях українців до проголошення Незалежності – від часів Трипілля до сучасності.

"Нами було наголошено, що при цьому недопустимо вносити будь-які зміни в народний меморіал, конструкції не повинні пошкоджувати бруківку, всі дії мають бути погодженими з Офісом генерального прокурора. Також зі свого боку представники Музею звернули увагу на недопустимість дій, меседжів та візуального ряду, які можуть ображати пам’ять Героїв Небесної Сотні", – додали в прес-службі.

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Офіційний лист із докладним описом планованого облаштування алеї на адресу Національного музею Революції Переваги від організаторів заходів не надходило.

Що сталося

У Києві на Майдані Незалежності встановили декорації в радянському стилі для святкової постановки.

Пізніше представники "Нацкорпуса" повалили декорації до святкування Дня незалежності, які перекривали меморіал.

У поліції Києва "Сьогодні" повідомили, що на Героїв Небесної сотні працює слідчо-оперативна група Печерського району, яка провела затримання націоналістів.

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