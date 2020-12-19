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На главной елке Украины во время торжественного открытия загорелась декорация

19 декабря, 20:11

Александр Марущак , Светлана Москаленко

Пожарные быстро погасили пожар

Сегодня, 19 декабря, на Софийской площади в Киеве торжественно открыли главную елку Украины. На открытие пришло много киевлян, хотя власти и призывали оставаться дома.

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Как передает корреспондент "Сегодня", много людей было без масок, дистанцию не соблюдали. Обратный отсчет проговаривали всей площадью.

Не обошлось без казуса на открытии – загорелись декорации со стороны Софийского собора.

Произошло задымление.

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Но пожарные быстро справились с возгоранием. Посетители не пострадали. Только поплавилась пластиковая конструкция.

Так теперь выглядит елка на Софийской площади:

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Ранее мы писали, что в этом году в Киеве рекордная елка.

Скандальную шляпу с главной елки страны сняли – позже ее можно будет увидеть в одном из частных парков. А вместо шляпы на елку одели звезду.

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Киев Новый год елка софийская площадь
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