На главной елке Украины во время торжественного открытия загорелась декорация

Сегодня, 19 декабря, на Софийской площади в Киеве торжественно открыли главную елку Украины. На открытие пришло много киевлян, хотя власти и призывали оставаться дома.
Как передает корреспондент "Сегодня", много людей было без масок, дистанцию не соблюдали. Обратный отсчет проговаривали всей площадью.
Не обошлось без казуса на открытии – загорелись декорации со стороны Софийского собора.
Произошло задымление.
Но пожарные быстро справились с возгоранием. Посетители не пострадали. Только поплавилась пластиковая конструкция.
Так теперь выглядит елка на Софийской площади:
Ранее мы писали, что в этом году в Киеве рекордная елка.
Скандальную шляпу с главной елки страны сняли – позже ее можно будет увидеть в одном из частных парков. А вместо шляпы на елку одели звезду.
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