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На Троещине женщина врезалась в ТРЦ и снесла будку парковщика: видео эпичного ДТП

18 июля 2021 14:55

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Женщина-водитель несколько раз ударила будку и опрокинула ее на выезжающую иномарку – очевидцы в шоке от такого вождения

Женищна-водитель не разменулась с парковщиком

Женищна-водитель не разменулась с парковщиком / Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на Троещине женщина на автомобиле протаранила торгово-развлекательный центр, а потом еще и снесла "будку" человека, который отвечает за парковку. Соответствующие кадры опубликовано сообществом dtp.kiev.ua в Facebook.

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Необычное ДТП случилось возле ТРЦ "Район", что на улице Лаврухина.

"Женщина на автомобиле KIA растерялась и сначала врезалась в здание торгового центра, а затем, сдав назад, протаранила "будку" парковщика, которая упала на выезжающий из ТРЦ Volkswagen. Только после нескольких ударов женщина прекратила попытки выехать. Люди не пострадали. Мы все же рекомендуем получать хотя бы минимальные навыки вождения перед покупкой водительских прав", – говорится в сообщении.

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Очевидцы пришли на помощь
Volkswagen оказался не в то время и не в том месте. Фото: dtp.kiev.ua

Как сообщали новости "Сегодня", 17 июля в Киеве произошло пьяное ДТП – погибшая девушка вылетела из окна на асфальт. Сразу же после ДТП брат водителя, муж потерпевшей, сбежал с места аварии – он бросил умирающую на асфальте жену.

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А сегодня в столице стреляли на Соломенке, есть раненый. Сначала полицейские предположили, что был конфликт двух мужчин, но потом нашелся свидетель с другой версией.

Все подробности в спецтеме В Украине произошло ДТП: фото/видео и подробности

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