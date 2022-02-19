Нех*й шастать! На фасаде здания в Киеве появились послания для РФ – фото

Чья это инициатива, неизвестно, но изображения меняются каждый день

В столице местные устроили "кинотеатр" на здании парковки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на Дарнице фасад парковки жилого комплекса подсвечивают проектором с картинкой, на которой изображены всем давно известные истины.

Об этом сообщает Типичный Киев в telegram.

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"Кинотеатры, которые мы заслужили", – пишут в Сети.

Местные говорят, что месседжи меняются каждый день.

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Скандальный мурал в Славутиче

В Сети разгорелся скандал вокруг нового мурала в Славутиче. На основе проекта был принят тендер на утепление одного из фасадов дома, расположенного в центре города и создание на нем мурала из АR. За выполненные работы заказчик отказывается платить полностью. Об этом сообщил известный художник Виталий Гидеван в Facebook.

Заказчиком всего проекта является Управление инфраструктуры и капстроительства городского совета г. Славутич.

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