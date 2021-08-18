Нервные водители, отметины на асфальте и строем в туалет: все о репетиции парада ко Дню Независимости

В Киеве прошла первая из трех репетиций парада, во время которой по Крещатику ехала всевозможная военная техника, а в небе летели самолеты

На Крещатике прошла репетиция военного парада / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве вечером в среду, 18 августа, прошла первая репетиция праздничного парада ко Дню Независимости. Как проходила подготовка к параду, почему нервничали водители и закулисье предпарадного Крещатика – в репортаже корреспондента "Сегодня" с места событий.

Перекрытые дороги и нервные водители

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Приготовления начались еще днем – к центру города направлялись колонны военной техники и автобусы с военными и полицейскими.

В небе группами летели самолеты.

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Транспорт, не имеющий отношения к параду не мог проехать на около десятка улиц – в частности, Жилянскую, Черновола и проспект Победы. И некоторые водители заметно нервничали, а кое-кто и нецензурно скандалил. Как, к примеру мужчина, который с семьей якобы опаздывал на поезд, но его так и не пропустили.

Осторожно! Ненормативная лексика.

Репетиция на Крещатике

По Крещатику в ходе репетиции проезжали колонны всевозможной военной техники: танки, БТР, ПВО и другие.

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Всего в подготовительном параде приняли участие несколько сотен единиц боевой техники.

С неба спускались парашютисты.

Во время репетиции на Крещатике также не обошлось без происшествий с нервными водителями. Какой-то мужчина начал размахивать перед полицейскими оружием, его тут же задержали.

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Полицейские также репетировали 18 августа свое прохождение по главной улице столицы на параде.

Женщины-военные маршировали на репетиции парада в среду в берцах, а не на каблуках, из-за которых ранее разгорелся скандал

Маршируют женщины-военные / Фото: Сегодня

Закулисье подготовительного парада

Зрителей традиционно было много и на репетиции парада, заинтересовались военным действом даже монахини.

Репетиция парада заинтересовала многих киевлян и гостей столицы / Фото: Сегодня

А мужчины восточной внешности пытались сфотографироваться на фоне колонны женщин-полицейских.

Колонна женщин-полицейских / Фото: Сегодня

Тем временем военные отдыхали прямо на тротуарах, вместе со служебными овчарками, также принимавшими участие в репетиции парада.

Военные отдыхают со служебными овчарками / Фото: Сегодня

А поили измученных животных прямо из бака машины с надписью "Вода питна".

На главной улице для участников парада установили биотуалеты. Кстати, ходили туда военные строем.

В туалет участники парада ходили строем / Фото: Сегодня

Последствия репетиции

Как обычно, от парадов больше всего страдает асфальт главной улицы. Не обошлось без отметин на Крещатике и в этот раз.

Вот фото покрытия до прохождения военной техники:

Дорога на Крещатике до проезда техники / Фото: Сегодня

А это уже после. На асфальте четко видные белые полосы – там где гусеницы счесали верхний слой.

Отметины на асфальте после репетиции / Фото: Сегодня

Запланировано, что в нынешнем военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники. 24 августа по Крещатику пройдут/пролетят три колонны – пешая, воздушная и механизированная.

Помимо сегодняшней проведут еще две репетиции – 20 и 22 августа, – во время которых с 15:30 до 1:15 будет временно ограничено движение и изменены маршруты общественного транспорта.