Нервные водители, отметины на асфальте и строем в туалет: все о репетиции парада ко Дню Независимости

В Киеве вечером в среду, 18 августа, прошла первая репетиция праздничного парада ко Дню Независимости. Как проходила подготовка к параду, почему нервничали водители и закулисье предпарадного Крещатика – в репортаже корреспондента "Сегодня" с места событий.
Перекрытые дороги и нервные водители
Приготовления начались еще днем – к центру города направлялись колонны военной техники и автобусы с военными и полицейскими.
В небе группами летели самолеты.
Транспорт, не имеющий отношения к параду не мог проехать на около десятка улиц – в частности, Жилянскую, Черновола и проспект Победы. И некоторые водители заметно нервничали, а кое-кто и нецензурно скандалил. Как, к примеру мужчина, который с семьей якобы опаздывал на поезд, но его так и не пропустили.
Осторожно! Ненормативная лексика.
Репетиция на Крещатике
По Крещатику в ходе репетиции проезжали колонны всевозможной военной техники: танки, БТР, ПВО и другие.
Всего в подготовительном параде приняли участие несколько сотен единиц боевой техники.
С неба спускались парашютисты.
Во время репетиции на Крещатике также не обошлось без происшествий с нервными водителями. Какой-то мужчина начал размахивать перед полицейскими оружием, его тут же задержали.
Полицейские также репетировали 18 августа свое прохождение по главной улице столицы на параде.Женщины-военные маршировали на репетиции парада в среду в берцах, а не на каблуках, из-за которых ранее разгорелся скандал.
Закулисье подготовительного парада
Зрителей традиционно было много и на репетиции парада, заинтересовались военным действом даже монахини.
А мужчины восточной внешности пытались сфотографироваться на фоне колонны женщин-полицейских.
Тем временем военные отдыхали прямо на тротуарах, вместе со служебными овчарками, также принимавшими участие в репетиции парада.
А поили измученных животных прямо из бака машины с надписью "Вода питна".На главной улице для участников парада установили биотуалеты. Кстати, ходили туда военные строем.
Последствия репетиции
Как обычно, от парадов больше всего страдает асфальт главной улицы. Не обошлось без отметин на Крещатике и в этот раз.
Вот фото покрытия до прохождения военной техники:
А это уже после. На асфальте четко видные белые полосы – там где гусеницы счесали верхний слой.
Запланировано, что в нынешнем военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники. 24 августа по Крещатику пройдут/пролетят три колонны – пешая, воздушная и механизированная.
Помимо сегодняшней проведут еще две репетиции – 20 и 22 августа, – во время которых с 15:30 до 1:15 будет временно ограничено движение и изменены маршруты общественного транспорта.