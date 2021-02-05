ОАСК "снес" исторический памятник в Киеве, на месте которого построят жилой комплекс

Дом Осипа Родина построен в 1882 году и сохранил свою аутентичность

Окружной админсуд Киева признал противоправным и отменил приказ Департамента охраны культурного наследия КГГА от 22.09.2020 №46 о занесении дома Осипа Родина по ул. Олеся Гончара, 69 в Перечень объектов культурного наследия столицы.

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Об этом свидетельствует решение от 28 января, пишут Наші гроші.

Как известно, Департамент своим приказом предоставил дому Осипа Родина статус только выявленного объекта культурного наследия.

Владелец Дома Осипа Родина – ООО "Арикс" обжаловал приказ в ОАСК. Фирма заявила, что Департамент противоправно занес дом в перечень объектов культурного наследия Киева.

Фото: www.renovationmap.org

Департамент возразил, отмечая, что действовал в соответствии с требованиями закона "Об охране культурного наследия", на основании полного перечня документов, предусмотренных Порядком учета объектов культурного наследия, в частности, исторической справки, которая подтверждает ценность объекта.

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ОАСК иск ООО "Арикс" удовлетворил. Суд не увидел наличии в доме Осипа Родина подлинности и его исторической ценности. Указано, что здание имеет большой физический износ (около 70%) и значительные повреждения аварийного характера.

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Как стало известно, по ул. Олеся Гончара, 69 строится Жилой комплекс Franklin Concept House (5,19 этажей).

Стоит отметить, что дом Осипа Родина построен в 1882 году и сохранил свою аутентичность (материально-техническую структуру) в общем объеме и в архитектурном и декоративном убранстве фасадов; является произведением выдающегося архитектора В. Николаева; здание является ценным и неотъемлемым элементом застройки квартала.

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