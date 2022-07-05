Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
📢 Ракетные обстрелы ⚠ Угроза из Беларуси 🎆 "Хлопки" в России Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Погода готовит сюрприз для жителей Киева: когда ждать перемен

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
5 июля, 15:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Синоптики дали неутешительный прогноз для жителей столицы
Синоптики предупредили о дождях в Киеве
Синоптики предупредили о дождях в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 6 июля, в Киеве ожидается усложнение погодных условий. Синоптики прогнозируют грозу и сильные порывы ветра. В некоторых районах ожидается град.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Реклама

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна, держаться подальше от рекламных щитов и деревьев, а также парковать рядом с ними машины.

В то же время ночью осадков не ожидается. Днем умеренный, по области местами сильный дождь и гроза.

Температура по области ночью будет 19-24 градуса, а днем 29-34 градуса. В Киеве ночью около 20 градусов, а днем 31-33 градуса.

Реклама

Удивительное природное явление заставило киевлян запаниковать

Вечером 28 июня жителей столицы Украины испугали громкие звуки. Небо мерцало красным, а в Сети даже писали о "прилетах".

Однако на самом деле это оказались не взрывы и очередные обстрелы со стороны российских оккупантов, а гром и молния. Киевлян призывали не опасаться громких звуков.

Реклама

Напомним, в селе Демидов Киевской области из-за удара молнии был поврежден мост через реку Ирпень.

Ранее мы писали, что недавно в Одессе улицы превратились в реки, а жуткий гром напоминал взрывы.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 5 июля
1
Личный состав 36350
Личный состав
2
Танки 1594
Танки
3
ББМ 3772
ББМ
4
Артиллерия 806
Артиллерия
5
Средства ПВО 105
Средства ПВО
6
РСЗО 247
РСЗО
7
Самолеты 217
Самолеты
8
Вертолеты 187
Вертолеты
9
БПЛА 660
БПЛА
10
Корабли/катера 15
Корабли/катера
11
Транспорт 2634
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Герої не вмирають!

Снайпер-ракетчик... Виталий Мовчан – лейтенант ВСУ, командир экипажа зенитно-ракетного комплекса... 24 февраля около 6:50 Виталий провел первый в жизни боевой пуск зенитной ракеты и сбил российский истребитель Су-30. Вскоре уничтожил вражеский беспилотник. Авиация противника начала охоту на героический экипаж ЗРК… Мовчан погиб во время ракетного удара. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Непокоренные
Павел Проскурников – начальник караула одной из пожарно-спасательных частей Запорожья. Офицер, который вместе с товарищами ежедневно спасает жителей города, сделал романтическое предложение любимой девушке Анастасии. Для этого он придумал легенду…
Как любовь побеждает войну
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

19537.38

Bitcoin Cash (BCH)

103.69

Binance Coin (BNB)

226.95

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum Classic (ETC)

14.77

Litecoin (LTC)

49.72

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
37,99
-
50,00
55,00
39,90
-
48,90
56,00
37,00
-
-
57,99
37,77
-
-
-
37,79
-
51,00
57,00
37,97
-
-
56,99
39,97
-
50,99
57,99
38,88
-
50,00
55,00
39,95
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,58 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Они нас поддержали
легенды спорта

УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

30.58

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять