Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🐃 Хамство Гогилашвили 🔥 Победа Ломаченко! 💡 Запрет пакетов 🎄 Готовимся к Новому году
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Полякова на Rolls-Royce и шоу-балет! В Киеве зажгли елку возле Дворца "Украина" (фото, видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
13 декабря, 18:05
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В столице ярко отметили открытие новогодней елки – на площади возле Дворца "Украина" устроили целое шоу со звездами
В Киеве торжественно зажгли елку у Дворца "Украина"
В Киеве торжественно зажгли елку у Дворца "Украина" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве возле Дворца "Украина" торжественно зажгли новогоднюю елку. Праздник приурочен старту новогоднего мюзикла "Новая снежная Королева". Организаторы устроили настоящее шоу, главная роль досталась украинской певице Оле Поляковой.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Реклама
Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

В шоу участвовали ведущий Дмитрий Коляденко, а Владимир Горянский выступил в роли Санты.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Зажечь елку удалось только после появления Снежной Королевы – Оли Поляковой. Певица приехала к елочке на роскошном белом Rolls-Royce с номерами "Королева".

Реклама
Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Возле сцены собралось несколько десятков зрителей. Они смогли увидеть выступления шоу-балета и дождались появления снежной королевы.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Королевская елка украшена крупными игрушками, их на ней 650. Высота новогоднего дерева 16 метров. Рядом установили еще 6 елочек, поэтому создается впечатление, что возле Дворца "Украина" вырос сказочный лес.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Какие еще новогодние локации будут в столице?

В этом году перед Новым годом на ВДНХ снова начнет работать городской парк зимних развлечений"Зимова країна". Откроется он с 11 декабря.

Реклама

На Софийской площади в этом году на новогодние праздники не будет ярмарки из-за карантина. Нынешняя тематика праздника – рождение Иисуса. На Софийской площади будет установлена елка, вертепы и панно с 38 героями святого семейства.

Под зданием Офиса президента тоже обустраивают новогоднюю локацию: там уже есть живая елка и вскоре ее будут украшать.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Короновирус за неделю

7 693

заболело за неделю в Киeвe

-13%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.02

Российский рубль (₽)

0.3676

Евро (€)

30.45

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять