Полякова на Rolls-Royce и шоу-балет! В Киеве зажгли елку возле Дворца "Украина" (фото, видео)

В столице ярко отметили открытие новогодней елки – на площади возле Дворца "Украина" устроили целое шоу со звездами

В Киеве торжественно зажгли елку у Дворца "Украина" / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве возле Дворца "Украина" торжественно зажгли новогоднюю елку. Праздник приурочен старту новогоднего мюзикла "Новая снежная Королева". Организаторы устроили настоящее шоу, главная роль досталась украинской певице Оле Поляковой.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

В шоу участвовали ведущий Дмитрий Коляденко, а Владимир Горянский выступил в роли Санты.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Зажечь елку удалось только после появления Снежной Королевы – Оли Поляковой. Певица приехала к елочке на роскошном белом Rolls-Royce с номерами "Королева".

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Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Возле сцены собралось несколько десятков зрителей. Они смогли увидеть выступления шоу-балета и дождались появления снежной королевы.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Королевская елка украшена крупными игрушками, их на ней 650. Высота новогоднего дерева 16 метров. Рядом установили еще 6 елочек, поэтому создается впечатление, что возле Дворца "Украина" вырос сказочный лес.

Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Какие еще новогодние локации будут в столице?

В этом году перед Новым годом на ВДНХ снова начнет работать городской парк зимних развлечений"Зимова країна". Откроется он с 11 декабря.

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На Софийской площади в этом году на новогодние праздники не будет ярмарки из-за карантина. Нынешняя тематика праздника – рождение Иисуса. На Софийской площади будет установлена елка, вертепы и панно с 38 героями святого семейства.

Под зданием Офиса президента тоже обустраивают новогоднюю локацию: там уже есть живая елка и вскоре ее будут украшать.