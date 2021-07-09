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Ранил троих человек: "голосеевскому стрелку" избирают меру пресечения

9 июля 2021 9:45

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Подозреваемому грозит пожизненное заключение. Возле суда собрались его сторонники

Возле суда собрались сторонники Ивана Мартынюка. Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Возле суда собрались сторонники Ивана Мартынюка. Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

В Голосеевском суде Киева сегодня, 9 июля, изберут меру пресечения Ивану Мартынюку, который забаррикадировался в квартире и ранил троих людей.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Влад Гарнаев, возле суда собралась группа поддержки "голосеевского стрелка" – несколько десятков человек, – которые считают, что его квартира была продана незаконно.

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Подозреваемому грозит пожизненное заключение. Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Подозреваемому грозит пожизненное заключение. Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Действия подозреваемого квалифицируют сразу по нескольким статьям – как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст. 348 УК Украины, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 УК Украины).

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Если мужчину признает виновным суд, ему грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, 7 июля патрульные приехали на вызов из-за конфликта в квартире. Спор возник между двумя владельцами помещения. Один из них открыл огонь из охотничьего ружья.

Кроме того, ночью 4 июля в Запорожье в ресторане "Аристократ" произошла стрельба – погиб человек.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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