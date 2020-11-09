Очень много конфликтов. Что говорят муниципалы об "охране карантина" в столичном метро

Четвертый день в киевском метрополитене дежурят бойцы "Муниципальной охраны". Напомним, по распоряжению КГГА они вышли на дежурства в подземку в рамках усиления карантина с 5 ноября.

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По данным медиков, 30% распространения вируса происходит именно в транспорте. До этого времени пассажиры киевского метрополитена игнорировали требование находиться на станциях и в вагонах подземки в масках.

Сайт "Сегодня" выяснял, изменилась ли ситуация в столичной подземке и как проходят дежурства бойцов "Муниципальной охраны".

Как ведут себя пассажиры

Сразу отметим, что на некоторых станциях бойцы в коричневой форме дежурят не регулярно.

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Например, на станции "Позняки" двое бойцов дежурили на перроне станции в восемь часов утра. В это время тут большой пассажиропоток – многие спешат на работу и очереди выстраиваются уже возле турникетов.

Молодые ребята в форме и в масках на лицах высматривали в толпе людей с маской на подбородке и просили натянуть защитное средство на нос. Таких было в утренний час пик немного.

На перроне станции все пассажиры были в масках. Особенно их плотно натягивали на лица, проходя мимо "муниципалов". Но как только люди заходили в вагоны, их маски сразу опускались на подбородки. Увы, контроля в вагонах нет.

Как пояснили нам сотрудники метрополитена, "муниципалы" дежурят на станциях метро только в пиковые часы. Когда пассажиропоток уменьшается, они проводят проверку в вагонах. В 10 часов утра на станции "Позняки" муниципалов уже не было.

Много ли конфликтов

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В подземке отмечают, что в последнее время в вагонах метро происходит много конфликтов среди пассажиров.

"Люди сами делают замечание тем, кто катается без масок. В ответ получают грубые высказывания. Все заканчивается потасовками в вагонах и драками на перронах. На днях из-за спора о масках подрались две женщины на станции "Дворец Спорта". И на других станциях участились конфликты", – рассказала нам дежурная на станции.

Некоторые пассажиры специально снимают маску и демонстративно передвигаются по метро. А если им делают замечание, то устраивают потасовки и драки. Именно таких "умных" и отлавливают сотрудники "Муниципальной охраны".

Как работает охрана

Увы, количество дежурных небольшое, и днем безмасочники снова заходят в метро. Кстати, проверяющих в вагонах мы так и не заметили.

Например, на станции метро "Вокзальная" дежурил всего один муниципал. Мужчина стоял на подходе к турникетам. Работы у него было немного. Все заходящие на станцию были в масках.

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Боец категорически отказался рассказывать о своей работе, отправив нас в пресс-службу коммунального предприятия.

Там отмечают, что четкой статистики о задержанных нарушителях в подземке, у них пока нет.

"Многие решили, что наши бойцы штрафуют нарушителей масочного режима в метрополитене, но это не так. Наши сотрудники следят за выполнением норм и делают замечание тем, кто игнорирует масочный режим", – заверили нас в пресс-службе "Муниципальной охраны".

Где в метро "горяче всего"

В метро происходит довольно много конфликтов с теми, кто не хочет носить маску. Самый яркий пример произошел на станции метро "Арсенальная".

Работники "Муниципальной охраны" сделали замечание мужчине без маски.

"Гражданин находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Отреагировал агрессивно, начал бросаться на муниципалов и применил слезоточивый газ. А это категорически запрещено в закрытых помещения со скоплением людей. К счастью, мы всегда готовы к подобным случаям. Мужчину успокоили и вызвали полицию. Далее делом занимаются правоохранители", – рассказали нам в пресс-службе "Муниципальной охраны".

В полиции Киевского метрополитена нам подтвердили, что мужчина на станции метро "Арсенальная" был задержан именно за нарушение масочного режима.

"Мужчина вел себя агрессивно на станции. Он категорически отказался надеть маску. Ему несколько раз сделали предупреждение, но он в ответ решил применить газовый баллончик. Сотрудники "Муниципальной охраны" задержали дебошира и передали полиции после того, как вывели его из помещения метро. На мужчину составлен административный протокол и направлен суд", – рассказали в полиции Киевского метрополитена.

Там отмечают, что пока они не штрафуют нарушителей на месте. Но вскоре новый закон вступит в силу и нарушителей масочного режимы будут штрафовать, как говорится, не отходя от места правонарушения.

В полиции отмечают, что маски в метро не надевает определенная категория граждан. Это или "неверующие в коронавирус", пока сами не слегли с температурой, или те граждане, которые уже переболели и думают, что второй раз вирус их не подкосит.

Пассажиры Киевского метрополитена по-прежнему не все носят маски правильно. Многие, как и раньше, оставляют открытым нос, что делает ношение маски бесполезным. Как это выглядит, смотрите на видео:

Видео: Сегодня

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