В Киеве без предупреждения снесли пристройки к жилым домам. Мы узнали, законно ли это (видео)

Местные жители заявили о рейдерском захвате территории и обратились в полицию

В Киеве снова воюют с застройщиками. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Соломенском районе Киева застройщик сносит пристройки к жилым домам по улице Ивана Неходы, 6. Местные жители рассказывают, что по этому адресу приехала строительная техника – сносят постройки.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

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"Сейчас на улице Ивана Неходы 6 в Киеве происходит рейдерский захват от застройщика! Нагнали технику и тупо ломают придомовые постройки! Это гребаная жесть!", – пишет Богдан.

Место, где проходит демонтаж – Батыева гора. Считается, что это одна из самых высоких точек Киева. И к тому же самая опасная – здесь часто случаются оползни.

Видео предоставила женщина, живущая на том участке, Варвара Фадеева

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Место на карте, где орудует застройщик

Реакция правоохранителей

В полиции Киева нам сообщили, что сегодня и вчера к ним поступали вызовы от местных жителей по поводу демонтажа построек на улице Ивана Неходы, 6.

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"К нам обрались вчера и сегодня. Все материалы были расписаны на участковых офицеров полиции. Они выезжали на место и общались с представителями застройщика, который проводит данные работы. Офицеры проверили документы у застройщика и выяснили, что он имеет право проводить данные работы, нарушений нет", – сообщили нам в полиции Соломенского района.

Что планируют строить на месте снесенных построек, пока неизвестно.

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