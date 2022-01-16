В Киеве будет пасмурно и небольшой снегопад: погода на 16 января (карта)

В Киеве в воскресенье, 16 января, будет пасмурно, синоптики обещают небольшой снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода
В столице весь день будет облачно. Только к вечеру небо прояснится. Без осадков. Ветер северо-западный 3-4 м/с. Температура воздуха -4 +1 градус. Ближе к ночи столбик термометра опустится до -4 и ожидается небольшой снегопад.
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Рекомендации для пешеходов во время гололедицы:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
Ранее мы писали:
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